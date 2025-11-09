Xe đầu kéo bất ngờ bốc cháy trên cao tốc qua Hà Tĩnh

Vào khoảng 8h45' ngày 9/11, xe đầu kéo biển kiểm soát rơ-móoc 74R - 003.21 di chuyển trên cao tốc Vũng Áng - Bùng theo hướng Bắc - Nam. Khi tới Km577+600 thuộc địa phận xã Kỳ Hoa, tỉnh Hà Tĩnh, xe đầu kéo bất ngờ bốc cháy. Ngọn lửa lan ra từ phần đầu phương tiện nhanh chóng bao trùm toàn bộ cabin. Phát hiện sự việc, tài xế đã đánh xe tấp vào lề đường, tìm cách dập lửa nhưng bất thành.

Hiện trường vụ cháy xe đầu kéo tại Hà Tĩnh sáng 9/11.

Nhận tin báo, đơn vị quản lý đoạn cao tốc phối hợp với Cục CSGT và Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Hà Tĩnh có mặt ở hiện trường tổ chức dập lửa, phân luồng giao thông. Đến gần 10h cùng ngày, đám cháy được khống chế. Vụ hoả hoạn không gây thiệt hại về người nhưng thiêu rụi phần đầu xe đầu kéo và một số hàng hoá.

Nguyên nhân sự việc đang được điều tra làm rõ.

Tác giả: Bá Thăng

Nguồn tin: Báo VOV