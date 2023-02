Tài xế ô tô lùi xe đâm đổ trụ bơm xăng, hành động sau đó càng gây bức xúc hơn nữa

Sự việc xảy ra vào khoảng 16 giờ 44 phút ngày 24/1 (tức mùng 3 Tết) tại cây xăng trên phố Trần Vỹ (phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội). Toàn bộ diễn biến vụ việc được camera an ninh tại cây xăng ghi lại.

Theo đoạn clip ghi lại, tài xế chiếc ô tô Honda City vào đổ xăng trên phố Trần Vỹ (Hà Nội), trong lúc lùi xe thì bất ngờ để xe lùi thẳng vào cột bơm.

Lùi xe đổ xăng, tài xế ô tô đâm đổ trụ bơm xăng

Thời điểm xảy ra vụ việc đang có một nhân viên cây xăng phục vụ cho hai người đi xe máy. May mắn không có ai bị thương.

Đáng nói, sau khi gây ra vụ việc, tài xế này đã đánh xe rời đi, mặc mọi người ở hiện trường loay hoay xử lý hậu quả.

Gây tai nạn xong, tài xế lái xe rời đi

Đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng, có vẻ như tài xế trong vụ việc đã không kiểm soát được chân ga hoặc nhầm chân phanh.

Bên cạnh đó, hành động lái xe rời đi sau khi gây tai nạn của tài xế này bị dân mạng lên án, chỉ trích khá nhiều.

