Tài xế ô tô cố tình nhấn ga, đâm thẳng vào nhóm người trên đường

Your browser does not support the video tag.

Sự việc được ghi lại vào ngày 19/11, bên ngoài một quán cà phê ở thành phố Borovichi, Nga.

Trong clip, một nhóm người đang đứng cãi nhau trên đường. Vài giây sau, một chiếc ô tô màu trắng xuất hiện, cố tình lao thẳng vào đám đông. Chiếc xe sau đó tông trúng hai người rồi nhấn ga bỏ đi.

Một lúc sau, chiếc xe quay đầu lại rồi lao thẳng về phía nhóm người đang sợ hãi bỏ chạy. Được biết, hai nạn nhân đang được chăm sóc y tế.

Cơ quan chức năng cũng cho biết, tài xế cầm lái chiếc ô tô màu trắng đã bị bắt giữ. Toàn bộ diễn biến sự việc đã được camera giám sát ghi lại.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn