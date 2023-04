Tai nạn thương tâm tại Hà Tĩnh, xe máy đâm thẳng vào xe đầu kéo

Your browser does not support the video tag.

Vào hồi 14 giờ 20 phút ngày 12/4 tại Đức Thọ (Hà Tĩnh), một vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra.

Theo camera giám sát ghi lại, một xe đầu kéo đi lấn làn đã va chạm với một xe máy "kẹp ba" đi từ trong ngõ đi ra theo hướng ngược lại.

Xe máy đã đâm thẳng vào xe container khiến 1 người lái xe tử vong.

Vụ tai nạn như một hồi chuông cảnh tỉnh người tham gia giao thông cần tuân thủ nghiêm luật giao thông. Nên đi chậm, quan sát khi đi từ trong ngõ ra đường lớn, tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra./.

Nguồn tin: Vietnam+