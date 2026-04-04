Tài xế Lexus tông hàng loạt ô tô và xe máy bị khởi tố

Ngày 4-4, lãnh đạo Công an phường Yên Hòa (Hà Nội) cho biết đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Quang Chiến (39 tuổi, trú Hà Nội), về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn. Ảnh: V.T.

Trước đó, khoảng 23 giờ 25 ngày 25-3, bị can Vũ Quang Chiến lái xe ô tô Lexus lưu thông trên phố Trung Kính hướng từ Trần Duy Hưng đi Xuân Thủy. Khi đến khu vực ngã tư Trung Kính - Hạ Yên Quyết, xe ô tô do Chiến điều khiển đã va chạm với xe ô tô mang BKS 30L - 665.xx chạy cùng chiều phía trước.

Sau va chạm, xe ô tô Lexus tiếp tục lao về phía trước, đi sang phần đường ngược chiều và va chạm với 4 ô tô cùng 1 xe máy do anh C.T.H. (34 tuổi, trú tại P.Đông Ngạc, Hà Nội) điều khiển. Vụ tai nạn khiến anh H. bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện E (Hà Nội). Ngoài ra, 6 ô tô và 1 xe máy bị hư hỏng.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với Công an phường Yên Hòa và các đơn vị liên quan tổ chức phân luồng giao thông, khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ.

Lực lượng CSGT tại hiện trường vụ tai nạn giao thông

Kết quả ban đầu cho thấy tài xế Vũ Quang Chiến và các lái xe ô tô, máy đều không vi phạm nồng độ cồn, không có chất kích thích trong cơ thể; nguyên nhân sơ bộ xác định do Vũ Quang Chiến điều khiển phương tiện không chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ.

Tác giả: Nguyễn Hưởng

Nguồn tin: Báo Người lao động