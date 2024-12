Tài xế dùng khuỷu tay lái xe khách trên cao tốc, mặt "cắm vào điện thoại"

Your browser does not support the video tag.

Chiều 5/12, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3 (Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt, Cục CSGT) cho biết, vừa lập biên bản xử phạt đối với tài xế xe khách lái xe bằng khuỷu tay và sử dụng điện thoại.

Theo Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3, tài xế vi phạm là N.X.K. (SN 1982, quê Nghi Lộc, Nghệ An) vào chiều 3/12 điều khiển xe khách giường nằm lưu thông trên cao tốc Hà Nội - Ninh Bình - Thanh Hóa.

Hành vi vi phạm của nam tài xế xe khách giường nằm.

Trong quá trình điều khiển phương tiện, tài xế K. vừa sử dụng điện thoại vừa lái xe bằng khuỷu tay với tốc độ cao trên cao tốc. Lúc này trên xe cũng đang có rất nhiều hành khách.

Hành vi của nam tài xế được lực lượng CSGT đánh giá ý thức kém, coi thường luật giao thông bởi bởi chỉ một sự cố bất ngờ xảy ra có thể khiến tài xế không kịp xử lý và dẫn tới tai nạn giao thông.

Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3 xác định tài xế K. vi phạm hai lỗi: Dùng tay sử dụng điện thoại di động khi đang điều khiển xe chạy trên đường và không thắt dây an toàn khi đang lái xe. Mức phạt đối với tài xế K. là 2,4 triệu đồng và tước bằng lái xe trong 2 tháng.

Được biết, từ ngày 25/11 đến 4/12), Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3 đã lập biên bản xử phạt 295 trường hợp vi phạm trên tuyến này. Trong đó có 63 xe khách, 64 xe tải, 156 ô tô con và 11 xe container… Đáng chú ý là các hành vi chạy quá tốc độ (150 trường hợp), đi làn khẩn cấp (10 trường hợp), sử dụng điện thoại (3 trường hợp)…

Hệ thống camera phạt nguội cũng phát hiện 644 vi phạm. Trong đó có 120 trường hợp lập biên bản trực tiếp và 524 trường hợp gửi thông báo phạt nguội.

Tác giả: Thủy Thắng

Nguồn tin: cand.com.vn