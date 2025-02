Tài xế dùng xe tải kỷ niệm "hết đát” chở khách đi tham quan

Ngày 10-2, trên mạng xã hội xuất hiện video ô tô GATZ 66 chở người trên thùng xe tham gia giao thông. Sự việc được cho diễn ra tại thị xã Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Hình ảnh chiến xe "hết đát" chở khách trên thùng xe. Ảnh: MXH

Theo Công an thị xã Mộc Châu, chiếc xe xuất hiện trong clip là loại xe ô tô GATZ 60, của gia đình anh H.A.P. (28 tuổi), trú tại xã Chiềng Hắc. Đội Cảnh sát giao thông Công an thị xã Mộc Châu sau đó đã mời anh H.A.P. đến cơ quan công an làm việc.

Tại cơ quan công an, anh H.A.P. khai nhận chiếc xe ô tô GATZ 66 là phương tiện của gia đình anh sở hữu gần 30 năm. Trước đây, gia đình anh sử dụng chiếc xe này để vận chuyển, xây dựng kinh tế gia đình. Dù biết là xe đã hết niên hạn sử dụng nhưng là vật kỷ niệm nên gia đình thường xuyên sửa chữa, bảo dưỡng và không tham gia giao thông.

Ngày 9-2, một đoàn khách du lịch lên tham quan, hiếu kỳ về chiếc xe và có ngỏ ý muốn anh P. chở đi một đoạn để thử cảm giác mới lạ. Anh nhận lời chở đi một đoạn đường, không nghĩ việc làm trên lan truyền nhiều trên mạng xã hội.

Cơ quan công an mời anh P. tới làm việc. Ảnh: Công an cung cấp

Gia đình anh P. cũng đã rút kinh nghiệm, hiện đang phối hợp với lực lượng chức năng để giải quyết.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng xử lý theo quy định.

Tác giả: Như Quỳnh

Nguồn tin: Báo Người lao động