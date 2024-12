Xử phạt tài xế dừng xe trên đường cao tốc cho hành khách đi vệ sinh

Sáng 3-12, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Đội 6, Cục CSGT) cho biết đang mời chủ doanh nghiệp vận tải xe khách BKS 76H-037.84 để làm việc xử lý vi phạm khi lưu thông trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết.

Trước đó, vào tối 2-12, tại Km 196+700 tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết đoạn qua huyện Hàm Thuận Bắc (tỉnh Bình Thuận), Đội này phát hiện xe khách BKS 76H-037.84 (chạy tuyến Quảng Ngãi - Kiên Giang) đang dừng xe tại làn dừng xe khẩn cấp.

Hành khách đi vệ sinh ngay trên đường cao tốc. Ảnh: CSGT

Tài xế dừng xe chỉ bật đèn tín hiệu đèn xe (đèn khẩn cấp) không đặt chóp nón, báo hiệu... khi lưu thông trên tuyến cao tốc theo quy định.

Đội tuần tra cũng ghi nhận nhiều hành khách trên xe đứng dọc hàng rào hộ lan, vô tư đi vệ sinh…

Video: Hành khách đi vệ sinh ngay trên đường cao tốc

Với lỗi vi phạm trên, tài xế V.M.T (ngụ tỉnh Kon Tum) bị phạt 11 triệu đồng, tước GPLX 3 tháng. Qua kiểm tra hành chính, tổ công tác còn phát hiện xe khách nêu trên chạy không đúng lộ trình, sẽ mời chủ doanh nghiệp vận tải để làm việc xử lý vi phạm.

Đại diện Đội 6 cho biết theo quy định, khi dừng xe tại các vị trí dừng xe khẩn cấp, lái xe phải bật đèn cảnh báo trên xe cùng thiết bị, chóp nón, vật báo hiệu cảnh báo từ xa để tránh gây nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông khác.

Việc dừng xe để giải quyết nhu cầu riêng như: đi vệ sinh, ăn uống, nằm ngủ… đều bị xử lý nghiêm.

