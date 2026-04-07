Tai nghe có dây bất ngờ hồi sinh

Tai nghe có dây chịu ảnh hưởng lớn từ văn hoá đại chúng. Ảnh: Shutterstock.

Đúng ngày AirPods Max 2 chính thức lên kệ, từ khóa "tai nghe có dây" lại chiếm top tìm kiếm trên mạng xã hội Weibo tại Trung Quốc.

Theo báo cáo của Circana, sau 5 năm doanh số liên tục giảm, tai nghe có dây bắt đầu phục hồi vào đầu năm 2025 với mức tăng 3%, tăng tốc lên 10% trong nửa cuối năm và tiếp tục vọt lên 20% trong 6 tuần đầu năm 2026. Trong khi đó, thị trường tai nghe Trung Quốc nói chung giảm 6,9% trong năm 2025, theo dữ liệu của Lotu Technology. Đây là lần đầu doanh số mảng này sụt giảm kể từ năm 2019.

Xu hướng phục hồi của tai nghe có dây bắt đầu từ văn hóa đại chúng. Những thần tượng Kpop trước đây được chụp ở sân bay với AirPods Max, nay đã chuyển sang các thiết bị thực dụng hơn. Nam diễn viên Jacob Elordi, nổi tiếng thông qua bộ phim Đồi gió hú, thường xuyên xuất hiện trên đường phố với tai nghe có dây. Tại Tuần lễ thời trang New York 2025, ca sĩ Dove Cameron đeo tai nghe có dây như một phụ kiện tóc, giúp cô tạo được sự chú ý của công chúng.

Điểm thú vị là hầu hết tai nghe xuất hiện trong ảnh đường phố của các ngôi sao đều là tai nghe trắng đơn giản, nhiều khả năng là mẫu EarPods của Apple. Màu trắng của dòng EarPods vốn được thiết kế để dùng với iPod từ những năm 2000 và trở thành biểu tượng văn hóa qua các chiến dịch quảng cáo.

Song, xu hướng thời trang chỉ là một phần trong sự hồi sinh của tai nghe có dây. Loại sản phẩm này luôn được đánh giá cao về mặt thực dụng. Hiện tại, kết nối Bluetooth với máy tính vẫn thiếu ổn định. Ngay cả AirPods khi sử dụng chung với máy Mac cũng gặp tình trạng ngắt kết nối bất ngờ, trong khi một số tai nghe tự động bật micro khi kết nối máy tính làm giảm chất lượng âm thanh.

Với người chơi game, tai nghe có dây vẫn tốt hơn rõ ràng nhờ micro đặt gần miệng, thu âm tốt và không cần cấu hình thêm.

Thị trường tai nghe không dây đang trải qua một giai đoạn bão hòa tự nhiên. Sau giai đoạn tăn trưởng nóng, phần lớn người dùng đều sở hữu ít nhất một đôi. Việc nâng cấp lên đời mới không còn đủ sức thuyết phục. Do đó, người dùng bắt đầu sử dụng lại tai nghe có dây nhờ ưu điểm không giật lag, không cần sạc và không phụ thuộc vào hệ sinh thái.

Tác giả: Minh Hoàng

Nguồn tin: znews.vn