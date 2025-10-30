Tai nạn liên hoàn, tài xế xe gắn máy kéo rơ-mooc chở rác tử vong tại chỗ

Chiều 30/10, Công an xã Đông Thạnh, TP Hồ Chí Minh hoàn tất thủ tục bàn giao thi thể anh V.N.T. (SN 2002, ngụ TP Hồ Chí Minh) cho người nhà đem về lo hậu sự. Cũng trong ngày, Công an xã phối hợp với CSGT, Công an TP Hồ Chí Minh làm rõ nguyên nhân gây ra vụ TNGT liên hoàn trên.

Hiện trường vụ va chạm khiến anh T. tử vong tại chỗ.

Trước đó vào sáng cùng ngày, xe 7 chỗ BKS 61K-162… lưu thông trên đường Đặng Thúc Vịnh, hướng từ cầu Rạch Tra về đường Lê Văn Khương. Khi đến gần số 188, đường Đặng Thúc Vịnh, xã Đông Thạnh thì va chạm với xe máy kéo theo rơ-mooc chở rác do anh T. điều khiển.

Chiếc xe 7 chỗ liên quan đến vụ va chạm.

Cú va chạm khiến xe gắn máy gắn rơ-mooc văng qua làn đường xe có tải trọng lớn và bị xe tải BKS 51M-013.. tông tiếp khiến xe máy kéo rơ-mooc biến dạng, anh T. tử vong tại chỗ.

Theo một số người dân sống ở khu vực này cho hay, anh T. hành nghề thu gom rác tại nơi này, thời điểm xảy ra va chạm, xe anh T. di chuyển chậm, sát lề đường.

Công an xã Đông Thạnh trích xuất camera, làm việc với những người điều khiển phương tiện liên quan để làm rõ, xử lý.

Tác giả: Anh Thư

Nguồn tin: cand.com.vn