Tai nạn liên hoàn trên đường La Sơn - Túy Loan, 2 tài xế bị thương

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn trên tuyến đường La Sơn – Túy Loan - Ảnh: Lực lượng chức năng cung cấp

Trưa 20-10, UBND phường Hải Vân (TP Đà Nẵng) cho biết một vụ tai nạn liên hoàn vừa xảy ra trên tuyến đường La Sơn - Túy Loan (đoạn qua phường Hải Vân) làm 3 xe ô tô hư hỏng và khiến 2 tài xế bị thương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h30 cùng ngày, xe ô tô tải mang biển kiểm soát 64C-077.XX chạy hướng Bắc - Nam, khi đến Km42+200 đã tông vào đuôi xe ô tô tải 79H-009.XX chạy cùng chiều, sau đó tiếp tục va chạm với xe 37H-656.XX đang dừng bên lề đường cùng hướng.

Cú va chạm mạnh khiến 2 tài xế chạy xe tải 64C-077.XX và 37H-656.XX bị thương. Lực lượng chức năng và Đội quản lý vận hành hầm đường bộ Mũi Trâu gần đó đã nhanh chóng đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng đã có mặt tại hiện trường, phối hợp đơn vị quản lý cao tốc tổ chức cứu hộ, điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân tai nạn.

Tuyến đường La Sơn - Túy Loan hiện đang được thi công mở rộng từ một làn xe thành 2 làn xe. Đây là tuyến đường núi có địa hình dốc, nhiều khúc cua nên trong điều kiện vừa cho phép lưu thông, vừa thi công mở rộng tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn.

Do lưu lượng lưu thông hiện khá lớn nên thường xuyên xảy ra tai nạn trên đường này.

Trước đó vào ngày 7-10 cũng xảy ra một vụ tai nạn liên hoàn trên tuyến La Sơn - Túy Loan qua TP Huế khiến một phụ xe tử vong tại chỗ, nhiều phương tiện bị hư hỏng nặng.

Tác giả: Trường Trung

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ