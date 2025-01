Sương mù, tầm nhìn hạn chế trên quốc lộ miền núi phía Tây Nghệ An

Xe máy và ô tô tải di chuyển chậm trên các tuyến quốc lộ có sương mù bao phủ tại khu vực miền Tây tỉnh Nghệ An. Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN

Tình trạng này dẫn đến một số tuyến quốc lộ huyết mạch quan trọng như Đường mòn Hồ Chí Minh, Quốc lộ 48, Quốc lộ 7, Quốc lộ 48C… tầm nhìn rất hạn chế từ 5-9 giờ sáng. Cùng với địa hình đèo dốc, lắm khúc cua, mặt đường trơn trượt do bị ướt bởi sương đêm khiến việc lưu thông của các phương tiện rất khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ va chạm tai nạn giao thông.

Quốc lộ 48 dài khoảng 160km chạy qua thị xã Thái Hòa, các huyện Diễn Châu, Quỳ Hợp, Quỳ Châu, Quế Phong có địa hình đặc thù miền núi - nhiều đèo dốc cao, vực sâu, nhiều đoạn đường cua, quanh co. Đặc biệt, vào buổi sáng, mặt đường thường ẩm ướt nên nguy cơ xảy ra trơn trượt rất cao. Bên cạnh đó, tuyến quốc lộ có nhiều điểm sương mù bao phủ dày đặc, dài hàng trăm mét, che lấp không gian xung quanh, khuất hệ thống biển báo khiến việc lưu thông của các phương tiện hết sức khó khăn. Tầm nhìn bị thu hẹp, hạn chế, các tài xế xe tải, xe khách, xe con phải bật đèn cảnh báo, hạn chế tốc độ và thường xuyên sử dụng còi để bảo đảm an toàn, cảnh báo phương tiện đi ngược chiều di chuyển.

Anh Đậu Quang Đức, bản Bù Bài, xã Châu Thắng, huyện Quỳ Châu, Nghệ An cho biết: Gần 1 tuần qua, sáng sớm, sương mù bao phủ nhiều bản làng. Đặc biệt, tình trạng sương mù dày đậm xuất hiện tại nhiều điểm trên các tuyến quốc lộ gây khó khăn cho nhiều tài xế. Di chuyển vào thời điểm này, anh phải bật đèn chiếu sáng, chạy vận tốc chậm, thường xuyên sử dụng còi và tập trung chú ý quan sát.

Tương tự, Quốc lộ 48C dài hơn 120km đấu nối từ Ngã ba Săng Lẻ, (xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp) với Quốc lộ 7 (xã Tam Quang, huyện Tương Dương); Đường mòn Hồ Chí Minh đoạn qua các huyện Nghĩa Đàn, Tân Kỳ, Thanh Chương (Nghệ An) dài khoảng 120 km; Quốc lộ 7 dài hơn 220km nối thị trấn Diễn Thành (huyện Diễn Châu) chạy qua các huyện Yên Thành, Đô Lương, Anh Sơn, Con Cuông, Tương Dương lên Cửa khẩu Nậm Cắn (huyện Kỳ Sơn) cũng xuất hiện tình trạng sương mù bao phủ dày, đậm, hạn chế tầm nhìn người đi đường.

Đặc biệt, đây là những tuyến quốc lộ có nhiều đèo dốc, qua nhiều khu dân cư, thị tứ, thị trấn, chợ dân sinh và có hàng trăm điểm giao cắt với đường nhánh, đường dân sinh. Tại các điểm giao cắt giữa đường dân sinh và đường quốc lộ, việc sang đường của các phương tiện xe máy, xe thô sô, người đi bộ trong điều kiện tầm nhìn bị hạn chế cũng tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông rất lớn nếu tài xế lơ là, thiếu quan sát, không làm chủ tốc độ. Bên cạnh đó, thói quen chăn thả gia súc (trâu, bò, ngựa, dê….) trên các tuyến quốc lộ của người dân địa phương trong sáng sớm cũng tiềm ẩn nguy cơ va chạm giao thông, gây khó khăn cho các tài xế.

Theo quan sát và thông tin từ nhiều người dân địa phương các huyện miền Tây tỉnh Nghệ An, tình trạng sương mù xuất hiện từ rạng sáng, kéo dài đến gần 9 giờ cùng ngày. Khi mặt trời lên cao, sương mù dần tan, tầm nhìn tại các điểm có sương mù dày đặc mới được cải thiện.

Chị Hồ Thị Hà, thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong, Nghệ An cho biết: Đối với các huyện miền núi như Quỳ Châu, Quế Phong, hiện tượng sương mù thường xảy ra từ tháng 12 năm trước đến tháng 3 năm sau. Thời điểm gần Tết, lưu lượng người, phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến quốc lộ tăng mạnh. Tại các điểm có sương mù che tầm nhìn trên các tuyến quốc lộ, nguy cơ xảy ra va chạm giao thông tăng cao.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Bắc Trung Bộ, trong 48 giờ tới do áp cao lạnh lục địa tiếp tục suy yếu và di chuyển ra phía Đông, nên khu vực mây thay đổi, đêm và sáng sớm các ngày 8 và 9/1 có sương mù rải rác, trời rét, vùng núi có khả năng xảy ra rét đậm.

Cơ quan chức năng khuyến cáo khi tham gia giao thông qua các điểm có sương mù trên các tuyến quốc lộ nhiều đèo dốc, lái xe cần đi chậm, duy trì bám đường, đi đúng làn đường, tập trung quan sát các biển cảnh báo, tiêu phản quang, đinh phản quang, sơn vạch kẻ vạch; không vượt xe trong điều kiện sương mù, tầm nhìn hạn chế; giữ khoảng cách an toàn đối với xe đi trước… Đặc biệt, lái xe cần kiểm tra hệ thống phanh xe, an toàn kỹ thuật của phương tiện để tránh trường hợp đáng tiếc, không may xảy ra.

Tác giả: Hải An - Xuân Tiến

Nguồn tin: baotintuc.vn