Đỉnh Fansipan xuất hiện sương muối lần đầu tiên trong năm

Hình ảnh chụp tại đỉnh Fansipan sáng 23/11. Ảnh: Bảo Long.

Theo thông tin từ Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, nhiệt độ trên đỉnh Fansipan lúc sáng sớm ngày 23/11 đạt 2 độ C, đủ thấp để hình thành lớp sương muối mỏng, bao phủ khắp các lối đi, điểm tham quan và cây cối.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện Sun World Fansipan Legend cho biết sáng nay "nóc nhà Đông Dương" đã xuất hiện sương muối với cường độ nhẹ, trải đều một lớp mỏng trên các bậc đá, sàn gỗ và các con đường lên xuống. Lớp sương bám trên những cành cây, ngọn cỏ, phủ lớp băng màu trắng bạc khiến khung cảnh trở nên huyền ảo.

Khung cảnh biển mây huyền ảo và lớp sương muối phủ trắng đỉnh Fansipan sáng 23/11. Ảnh: Bảo Long.

Đây là đợt sương muối đầu tiên xuất hiện trên đỉnh Fansipan trong mùa đông năm nay. Trong những ngày tới, nhiệt độ vẫn duy trì ở mức thấp, khả năng sương muối tái diễn trên đỉnh Fansipan là rất cao.

"Mùa này du khách đến Fansipan có thể chứng kiến nhiều hiện tượng thiên nhiên kỳ thú. Hôm qua, rất nhiều người còn may mắn được nhìn thấy hiện tượng 'Phật quang', khiến không khí trở nên rất phấn khởi và mọi người đều xem đây như một điềm lành", chị Hồng Liên, nhân viên KDL chia sẻ.

Cuối năm là thời điểm Fansipan vào mùa đẹp nhất trong năm, đến đây vào buổi sáng, khách du lịch có thể nhìn ngắm những tinh thể băng trong suốt phủ khắp các lối đi và điểm tham quan, còn khi mặt trời lên, biển mây trắng bồng bềnh khiến Fansipan như một miền tiên cảnh. Bên cạnh đó, khách có thể kết hợp tham quan, khám phá vẻ đẹp ngoạn mục của núi rừng Tây Bắc.

Tác giả: Linh Huỳnh - Quỳnh Trang

Nguồn tin: znews.vn