Sự thật về vụ tự tử của người phụ nữ bán rau bị cướp điện thoại

Ngày 24/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đang tạm giữ Thị Trúc (SN 1993, ngụ ấp Xẻo Dầu, xã Hòa Hưng, tỉnh Anh Giang) để điều tra về hành vi “cướp giật tài sản”. Ngoài ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang truy xét Nguyễn Tiến Đạt (SN 1999, ngụ xã Mỹ An, tỉnh Tây Ninh) đồng phạm của Trúc để xử lý cùng hành vi trên.

Hình ảnh 2 đối tượng giật điện thoại của chị T.

Đạt và Trúc là 2 đối tượng đã thực hiện hành vi cướp giật ĐTDĐ của chị N.T.T.T. (SN 1979, ngụ KP Hướng Bình 1, phường Long An, tỉnh Tây Ninh) sau đó bỏ trốn. Một ngày sau khi bị giật điện thoại, chị T. đã tự tử trong phòng ngủ, người nhà đăng thông tin của chị lên mạng xã hội khiến dư luận đồn thổi rằng do bị cướp điện thoại, chị T. buồn bã mà tự tử, gây hoang mang, ảnh hưởng đến an ninh trật tự chung trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Đối tượng Trúc.

Trước đó, khoảng 11h ngày 21/9, Đạt điều khiển xe gắn máy chở Trúc đi từ xã Mỹ An, tỉnh Tây Ninh đến nhà nghỉ P.N (phường Long An, tỉnh Tây Ninh) để thuê phòng. Tại đây 2 đối tượng bàn bạc chạy xe dạo quanh các tuyến đường trên địa bàn tỉnh tìm người sơ hở cướp tài sản.

Khoảng 17h Đạt và Trúc trả phòng rồi điều khiển xe máy dạo quanh địa bàn phường Long An, đến sạp thịt heo thấy chị T. đang sử dụng điện thoại, Đạt nói Trúc giả bộ đến mua đồ rồi giật, Trúc đồng ý.

Đạt quay đầu xe chạy đến chỗ sạp, Trúc giả vờ lựa ổi và nói với chị T. “bán cho 1 kg ổi”. Chị T. đang ngồi xem điện thoại và để điện thoại tựa vào túi nylon chứa ổi. Chị T. trả lời là không có cân với giọng điệu bị ngọng của người khuyết tật nên nghe không rõ ràng.

Công an tỉnh Tây Ninh đang truy xét đối tượng Đạt.

Phát hiện chị T. bị khuyết tật không có khả năng phản ứng hay kháng cự nên Trúc dùng tay phải giật lấy điện thoại của chị T. và Đạt tăng ga bỏ chạy. Sau khi giật được điện thoại của chị T. Đạt chở Trúc đến tiệm cầm đồ B.Đ đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Long An, tỉnh Tây Ninh cầm được 300.000đ. Cả hai tiếp tục đến thuê nhà nghỉ ở khu vực Cầu Ván.

Đến sáng 23/9, hai đối tượng tiêu xài hết tiền nên Đạt rủ Trúc vào Bệnh viện Đa khoa Long An tìm người sơ hở để trộm, Trúc không đồng ý nên xảy ra mâu thuẫn, Đạt bỏ đi đâu không rõ. Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Công an phường Long An đã vào cuộc điều tra và nhanh chóng bắt được Trúc trong nhà nghỉ.

Đối với cái chết của chị T., qua xác minh từ gia đình được biết năm 8 tuổi chị T. bị sốt bại liệt và dẫn đến chậm phát triển tâm thần. Hiện chị T. không có chồng, con và sống cùng mẹ ruột 68 tuổi tại phường Long An. Biên bản giám định khả năng lao động số 5259/GĐYK ngày 17/11/2011 của Hội đồng giám định y khoa tỉnh Long An (nay là tỉnh Tây Ninh) kết luận chị T. bị liệt cứng tay chân mức độ trung bình, động kinh, chậm phát triển tâm thần mức độ nặng, lao phổi, tàn tật nặng không có khả năng tự phục vụ.

Việc chị T. tự tử sau khi bị giật điện thoại là chưa chính xác.

Sau khi xảy ra sự việc chị bị giật điện thoại, chị T. treo cổ chết trong phòng ngủ, gia đình không trình báo ngay với cơ quan Công an. Sau khi lo hậu sự cho chị T. xong, đến ngày 23/9, gia đình mới đến Công an phường Long An để trình báo sự việc. Các đơn vị nghiệp vụ đã nhanh chóng bắt được 1 trong 2 đối tượng. Việc gia đình trích xuất dữ liệu camera ghi lại diễn biến vụ cướp giật và đưa lên mạng xã hội đã tạo nhiều luồng thông tin dư luận như trên.

