Phẫn nộ clip cặp đôi nam nữ trộm điện thoại của người khuyết tật, nạn nhân đã qua đời sau đó

Xuất hiện trên mạng xã hội từ chiều ngày hôm qua, đoạn clip dài khoảng 15 giây ghi lại cảnh cặp đôi nam nữ đi xe máy cướp điện thoại của người phụ nữ khuyết tật nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý.

Theo nội dung từ camera an ninh thì sự việc xảy ra vào khoảng 17h chiều ngày 21/9. Thời điểm này, một đôi nam nữ đi xe máy đến, giả vờ hỏi mua hàng rồi nhanh tay giật điện thoại của người phụ nữ ở phường Long An, tỉnh Tây Ninh. Sau đó, chúng tăng ga bỏ chạy mặc người phụ nữ kêu gào thảm thiết.

Ngày hôm nay (24/9), thông tin trên PLO, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đơn vị đang khẩn trương điều tra, truy xét cặp đôi nam nữ đi xe máy trong đoạn clip trên để nhanh chóng bắt giữ, làm rõ vụ việc.

Bên cạnh đó, một thông tin khiến dư luận đặc biết quan tâm đó là sau khi bị cướp điện thoại, nạn nhân rơi vào tâm trạng buồn bã và đã mất. Theo cơ quan chức năng, nạn nhân là người khuyết tật, có bệnh án tâm thần và bệnh phổi.

