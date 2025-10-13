Sự thật về thảm họa hàng loạt coin 'về 0'

Binance đã lên tiếng xin lỗi, đồng thời đền bù 283 triệu USD cho các nhà đầu tư. Ảnh: BeInCrypto.

Theo báo cáo từ CoinTelegraph, trong hai ngày 10-11/10, thị trường tiền mã hóa đã rơi vào hỗn loạn khi hơn 19,3 tỷ USD vị thế đòn bẩy bị thanh lý, ảnh hưởng trực tiếp đến hơn 1 triệu nhà giao dịch.

Lượng giao dịch tăng vọt đã vượt quá khả năng xử lý của nhiều sàn giao dịch lớn. Trong đó, sàn Binance được cho là chịu tác động nặng nề nhất, ghi nhận thiệt hại ước tính khoảng 2,3 tỷ USD.

Mặc dù Bitcoin chỉ giảm khoảng 10-15% (từ mức cao gần 124.000 USD xuống còn 105.000 USD), các altcoin lại phải đối mặt với tình trạng tồi tệ hơn nhiều. Đặc biệt, các đồng coin giao dịch trên sàn Binance đã chứng kiến mức giảm chóng mặt, với nhiều token mất đến 99,99% giá trị chỉ trong vài phút.

Đáng chú ý, một số đồng như IoTeX, Cosmos, và Enjin đã đột ngột hiển thị mức giá 0 USD trên Binance, dù trên các sàn giao dịch tập trung khác, giá của chúng vẫn giữ vững.

Sàn giao dịch tiền mã hóa sau đó đã chính thức lên tiếng, khẳng định các đồng coin này không thực sự sụp đổ mà đó chỉ là "lỗi kỹ thuật".

Đợt sụp đổ vừa qua được coi là thảm họa tồi tệ nhất đối với thị trường tiền mã hóa kể từ đợt suy giảm do COVID-19 vào năm 2020. Ảnh: Coinglass.

“Một số cặp giao dịch nhất định, chẳng hạn như IOTX/USDT, gần đây đã điều chỉnh giảm số lượng chữ số thập phân tối thiểu cho sự biến động giá. Sự điều chỉnh này đã khiến giá hiển thị trên giao diện người dùng bằng 0. Đây là một vấn đề hiển thị, chứ không phải do giá thực tế của token là 0 USD”, nền tảng thông báo hôm 12/10.

Binance trở thành tâm điểm của tranh cãi sau đợt sụp đổ thị trường khốc liệt. Sự kiện này được ghi nhận là đợt thanh lý tiền mã hóa tồi tệ nhất trong lịch sử thị trường 24 giờ.

Sau khi thị trường tạm thời ổn định, bà Yi He, đồng sáng lập Binance, đã đăng tải lời xin lỗi công khai trên nền tảng X. Bà cam kết bồi thường cho những người dùng bị thiệt hại trực tiếp do lỗi hệ thống của sàn.

Tuy nhiên, Binance khẳng định khoản bồi thường này không bao gồm "các khoản lỗ cá nhân phát sinh từ biến động giá hoặc các vị thế chưa chốt lời". Tổng cộng, Binance đã thông báo dành 283 triệu USD để bồi thường cho các nạn nhân bị thanh lý trực tiếp trong sự kiện này.

Bất chấp động thái bồi thường từ Binance, ông Kris Marszalek, CEO của sàn giao dịch đối thủ Crypto.Com, kêu gọi một cuộc điều tra đối với các sàn giao dịch tập trung đã phải chịu tổn thất lớn trong đợt sụp đổ lịch sử vừa qua.

Trong khi đó, một số nhà giao dịch bắt đầu suy đoán rằng Binance có thể đã bị tấn công. Nhà giao dịch tiền mã hóa có tên ElonTrades cho rằng, sự cố này đã gây ra hậu quả trực tiếp khi đồng USDe của Ethena mất chốt tỷ giá (dollar peg) ngay trên sàn Binance, khiến giá trị đồng này sụt giảm mạnh xuống chỉ còn $0,65.

Theo ElonTrades, kẻ gian đã lợi dụng tài sản số được đăng trên tính năng "Tài khoản Hợp nhất" (Unified Account) của Binance. Cơ chế này được cho là đã sử dụng nguồn dữ liệu giá từ sổ lệnh nội bộ của sàn thay vì bên ngoài.

Ông kết luận vụ tấn công này trực tiếp châm ngòi cho một chuỗi thanh lý lớn, lên tới 1 tỷ USD trên Binance, sau đó nhanh chóng lan rộng ra thành một sự lây lan trên toàn thị trường.

