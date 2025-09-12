Sự thật phía sau tin '3 năm mới có 1 bác sĩ nội trú chọn môn giải phẫu'

Bác sĩ nội trú Nguyễn Đình Tiến Trung lựa chọn chuyên ngành giải phẫu - Ảnh: Cắt từ clip

Ông đồng thời 'giải oan' cho bộ môn này, rằng giải phẫu không phải là 'cân cả nhà xác' như chia sẻ trên mạng.

Không phải 3 năm mới có 1 bác sĩ nội trú học giải phẫu

Ngày 9-9 vừa qua, tại Trường đại học Y Hà Nội diễn ra buổi "Match Day" - sự kiện dành cho các tân bác sĩ nội trú chọn chuyên ngành, nhận được sự quan tâm của dư luận.

Đáng chú ý, trên mạng xã hội chia sẻ thông tin rằng PGS.TS Ngô Xuân Khoa - trưởng bộ môn giải phẫu, Trường đại học Y Hà Nội - cho hay trong suốt 3 năm tổ chức "Match Day", lần đầu tiên bộ môn giải phẫu người mới có một bác sĩ nội trú lựa chọn ngành này.

Thậm chí có người còn bình luận vui "hai thầy trò cân cả… nhà xác".

Trước thông tin này, PGS.TS Ngô Xuân Khoa vui vẻ nói mọi người chưa hiểu rõ chuyên ngành giải phẫu và có sự nhầm lẫn.

"Lúc thầy cô xướng tên bác sĩ nội trú Nguyễn Đình Tiến Trung lựa chọn chuyên ngành giải phẫu có nói đây là em đầu tiên của năm nay lựa chọn chuyên ngành này. Vậy rồi có bạn đưa lên mạng bảo 3 năm nay mới có một người chọn ngành, rằng thầy Khoa chờ suốt thời gian dài như vậy; có người còn nói vui hai thầy trò tôi… cân cả nhà xác. Nói thế là chưa đúng", ông nói.

"Ngành y có 3 chuyên ngành rất dễ bị nhầm lẫn với nhau, thứ nhất là giải phẫu, thứ hai là giải phẫu bệnh, thứ ba là pháp y", PGS Khoa thông tin thêm.

Hiểu thế nào cho đúng bộ môn giải phẫu?

Theo ông Khoa, năm nay bộ môn giải phẫu có 2 chỉ tiêu, 1 cho Trường đại học Y Hà Nội, và 1 cho Phân hiệu Trường đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa và đã chọn được cả 2. Năm 2024, bộ môn chọn 1 bác sĩ nội trú, và năm 2023 chọn được 5 người. Hiện có tổng số 9 bác sĩ nội trú được đào tạo chuyên sâu.

"Giải phẫu là chuyên ngành nghiên cứu và giảng dạy về cấu trúc bình thường của cơ thể người. Giải phẫu nhằm 3 mục tiêu là khám chữa bệnh chuyên sâu, nghiên cứu khoa học và giảng dạy chứ không liên quan đến nhà xác hay phải canh nhà xác 3 năm nay mới có được 1 học viên.

Trên mạng đăng, tôi nghĩ người ta đùa cho vui thôi. Nhiều đồng nghiệp cũng gọi điện khi thấy tự nhiên mình nổi tiếng khắp cõi mạng", PGS Khoa hóm hỉnh.

Ông cũng dẫn lại lời GS.TS Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng nhà trường: bất cứ nội trú nào, dù ở chuyên ngành nào, cũng đều gian khổ như nhau. Con đường trở thành bác sĩ giỏi, chuyên gia giỏi, nổi tiếng như các thế hệ đi trước không hề dễ dàng.

Tất cả đều phải trải qua vất vả, phải lăn lộn trong môi trường bệnh viện, phải cống hiến, nỗ lực và kiên trì. Điều quan trọng không nằm ở thứ tự chọn ngành, mà ở cách mỗi người tự xây dựng giá trị cho chuyên ngành mình theo đuổi. Chuyên ngành nội trú đào tạo rất đặc thù, đào tạo tài năng cho ngành y.

Thứ hai, "Match Day" là ngày hội chọn ngành của bác sĩ nội trú, xen lẫn hồi hộp, có người vui, có người hơi buồn một chút vì không chọn được ngành mình mong muốn, nhưng đều mang lại kỷ niệm rất đẹp.

"Như tôi vào bác sĩ nội trú khóa 17, khi đó chỉ tiêu có 20 người và vô cùng khốc liệt. Mỗi chuyên ngành khi đó chỉ chọn 1-2 người và không được chọn chuyên ngành, nhà trường sẽ phân công nhưng ai cũng nỗ lực không ngừng, yêu ngành của mình và giờ toàn thầy đầu ngành cả.

Năm nay chỉ tiêu lên hơn 400 bác sĩ nội trú cho thấy nhu cầu của xã hội nhiều hơn. Dù giải phẫu không phải là ngành quá hay, nhưng đến giờ tôi rất yêu ngành của mình và trở thành trưởng bộ môn giải phẫu", PGS Khoa chia sẻ.

PGS Khoa cũng tâm sự thêm, thầy cô luôn trân trọng học trò, có mặt ở hội trường để đón các tân bác sĩ nội trú - những "tinh hoa" của ngành y. Kể cả chuyên ngành được chọn nhiều hay ít, các thầy cô vẫn ngồi chờ sẵn tặng những bó hoa tươi thắm, thể hiện tình cảm, mong muốn các thí sinh sẽ về chuyên ngành, học tốt để sau này cống hiến cho chuyên ngành của mình, phục vụ nhân dân tốt hơn.

Tác giả: Dương Liễu

Nguồn tin: tuoitre.vn