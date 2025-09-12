Hai chuyên ngành bác sĩ nội trú "cháy" chỉ tiêu có được miễn học phí?

Mới đây, màn gọi tên chọn chuyên ngành của các tân bác sĩ nội trú tại Đại học Y Hà Nội bất ngờ gây bão mạng xã hội. Nhiều ý kiến bày tỏ sự tự hào khi chứng kiến khoảnh khắc các tân bác sĩ nội trú lần lượt hô vang tên và lựa chọn ngành học.

Một số bình luận hài hước ví màn gọi tên chọn ngành của các tân bác sĩ "còn hấp dẫn hơn thi hoa hậu".

Trong Top 20 thí sinh điểm cao nhất, có đến 7 sinh viên chọn Sản Phụ khoa và 4 sinh viên chọn Phẫu thuật tạo hình. Đặc biệt, ngành Phẫu thuật tạo hình chỉ có 6 chỉ tiêu, khiến các sinh viên ở vị trí sau gần như không còn cơ hội.

Đáng chú ý, Thủ khoa kỳ thi bác sĩ nội trú năm 2025 - bạn Vũ Ngọc Duy (24 tuổi, Phú Thọ) cũng đã chọn Sản Phụ khoa. Sự lựa chọn này càng làm "nóng" thêm cuộc cạnh tranh ở ngành vốn đã rất được quan tâm.

Thủ khoa kỳ thi bác sĩ nội trú năm 2025 Vũ Ngọc Duy chọn chuyên ngành Sản Phụ khoa (Ảnh: HMU).

Theo Nghị định 238/2025 mới được ban hành quy định về chính sách học phí, miễn, giảm, hỗ trợ học phí, hỗ trợ chi phí học tập và giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, có một số chuyên ngành bác sĩ nội trú được miễn học phí.

Theo đó, đối với ngành y, các đối tượng được miễn học phí bao gồm: học viên sau đại học trình độ thạc sĩ, tiến sĩ, chuyên khoa cấp I, chuyên khoa cấp II, bác sĩ nội trú chuyên khoa chuyên ngành tâm thần, giải phẫu bệnh, pháp y, pháp y tâm thần, truyền nhiễm và hồi sức cấp cứu tại cơ sở giáo dục công lập thuộc khối ngành sức khỏe.

Như vậy, 2 ngành "hot" nhất được các bác sĩ nội trú lựa chọn đều không nằm trong nhóm được miễn học phí.

Chỉ các chuyên ngành như tâm thần, giải phẫu bệnh, pháp y, pháp y tâm thần, truyền nhiễm, hồi sức cấp cứu được miễn học phí tại các trường công lập thuộc khối ngành sức khoẻ. Ngoài ra, các học viên theo học nhóm này cũng được hỗ trợ học phí tại các cơ sở giáo dục tư thục thuộc khối ngành sức khỏe.

Màn hô tên chọn chuyên ngành bác sĩ nội trú đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ trên mạng xã hội (Ảnh: HMU).

Năm 2025, Trường Đại học Y Hà Nội mở đào tạo 38 chuyên ngành bác sĩ nội trú, tổng chỉ tiêu 426. Trong đó, 402 tại Hà Nội, 13 tại phân hiệu Thanh Hóa, 6 cho Sở Y tế Lào Cai và 5 cho Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.

Kỳ thi năm nay đã thu hút 952 thí sinh, trong đó có 690 người đạt điều kiện xét chọn.

Theo quy định, các tân bác sĩ nội trú lần lượt bước lên sân khấu, hô tên và số thứ tự theo điểm thi, sau đó chọn chuyên ngành hiển thị trên màn hình. Người đạt điểm cao nhất được quyền chọn đầu tiên. Khi đủ chỉ tiêu, chuyên ngành sẽ đóng lại, buộc những thí sinh phía sau chuyển sang lựa chọn khác.

GS.TS Nguyễn Duy Ánh - Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Trưởng Bộ môn Sản - Đại học Y Hà Nội chia sẻ với niềm xúc động khi ngành học nhận được sự quan tâm của đông đảo bác sĩ trẻ: "Tôi không chỉ thấy tự hào, mà còn thấy được tương lai của ngành Sản Phụ khoa đang nằm trong tay những người trẻ có năng lực, có trái tim và có khát vọng cống hiến".

Tác giả: Quỳnh Chi

Nguồn tin: nguoiduatin.vn