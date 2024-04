Sự nghiệp của Nam Em trước khi liên tiếp bị Sở TT&TT triệu tập, ngập ngụa trong nợ nần: Top 8 Miss Earth, tự mua nhà, xe sang trước tuổi 30

Sáng 9/4, Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM đã có buổi làm việc với bà Nguyễn Thị Lệ Nam Em (hoa khôi Nam Em, SN 1996) tại trụ sở Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM.

Sở cho biết đã mời Nam Em làm việc về hoạt động cung cấp thông tin trên các tài khoản mạng xã hội vào ngày 26-3 và ngày 2-4.

Tuy nhiên Nam Em đã không đến làm việc theo giấy mời với lý do bận công việc tại Đà Lạt thông qua ông Bùi Hữu Cường (quản lý của Nam Em).

Sau đó, sở tiếp tục mời Nam Em làm việc vào sáng 9-4 và cô đã đến làm việc theo lịch hẹn.

Nam Em trong buổi làm việc với cơ quan chức năng hồi tháng 3/2024 - Ảnh: Trung tâm báo chí TP HCM

Trước đó, ngày 1/3, Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM đã xử phạt vi phạm hành chính đối với Nam Em về hai hành vi: Hành vi cung cấp thông tin gây hoang mang trong nhân dân và hành vi cung cấp thông tin xúc phạm danh nhân, anh hùng dân tộc mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại nghị định số 15 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Tổng số tiền xử phạt hành chính là 37,5 triệu đồng.

Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM cũng đã khuyến cáo Nam Em nếu tái phạm và tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm hành chính mặc dù đã yêu cầu chấm dứt hành vi đó thì sẽ xem xét tình tiết tăng nặng theo quy định.

Thời gian qua, Nam Em tiếp tục vi phạm về hành vi cung cấp thông tin gây hoang mang trong nhân dân thì Sở Thông tin và Truyền thông đã xử phạt hành chính ở mức tăng nặng là 10 triệu đồng.

Ngoài ra, Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM cho biết sẽ báo cáo, kiến nghị Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét, xử lý ngăn chặn đối với tài khoản Facebook và TikTok của Nam Em theo quy định.

Nam Em lọt Top 8 cuộc thi Miss Earth 2016

Được biết, ngoài bị cơ quan chức năng xử phạt, Nam Em còn gánh nhiều hệ lụy khác. Cách đây không lâu, cô bị hủy show giữa ồn ào. Theo Hữu Cường - bạn trai Nam Em, một số nghệ sĩ không muốn đứng chung sân khấu với Nam Em và đưa ra yêu cầu với đơn vị tổ chức. Do vậy, đơn vị tổ chức đã "gạch tên" Nam Em khỏi chương trình.

Ngoài ra, người đẹp còn bị tước quyền làm giám khảo, đại sứ đồng hành với cuộc thi Hoa hậu Đồng bằng sông Cửu Long. Chia sẻ trên Dân Trí, đại diện ban tổ chức Hoa hậu Đồng bằng sông Cửu Long cho hay: 'Những phát ngôn của Nam Em gây ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín của cuộc thi, đặc biệt là trong lúc cuộc thi chuẩn bị khởi động trở lại".

Còn nhớ, khi mới vào showbiz, Nam Em là một người đẹp được nhiều người yêu mến bởi sự nhí nhảnh, đáng yêu. Thế nhưng, cô liên tục gây ồn ào với những hành động lạ, những phát ngôn gây sốc. Nhiều fan thậm chí không còn nhận ra một Nam Em xinh đẹp năng động, ăn nói nhã nhặn ngày nào.

Sự nghiệp từng thăng hoa của Nam Em

Nam Em từng theo học tại Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật quân đội. Năm 2015, khi cô 19 tuổi, Nam Em đăng quang cuộc thi Hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long, giúp cho tên tuổi của cô được mọi người biết đến nhiều hơn.

Cũng trong năm 2015, Nam Em được đặc cách tuyển thẳng vào Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ. Lúc này, chân dài 9X đã có nhan sắc rực rỡ hơn, kỹ năng trình diễn ổn định, làm chủ sân khấu khá tốt. Tuy nhiên, cô chỉ dừng chân ở Top 10.

Một năm sau, khán giả vô cùng bất ngờ khi Nam Em trở thành đại diện của Việt Nam dự thi Miss Earth (Hoa hậu Trái Đất) tại Philippines. Đây được xem là thời điểm Nam Em được đánh giá là đạt đến đỉnh cao nhan sắc và sự nghiệp. Kết quả, cô lọt vào Top 8 chung cuộc.

Từ những thành công trên, Nam Em bắt đầu lấn sân sang ca hát. Năm 2022, cô cùng Bạch Công Khanh cho ra mắt MV New Year With You. Đến năm 2023 cô tiếp tục ra thêm MV Ký trường nguyệt và MV Làm người cô đơn.

Nam Em đi xe sang tới dự sự kiện

Đầu năm 2024, Nam Em đã tạo ra làn sóng phẫn nộ trong dư luận khi có những buổi livestream kể về cuộc đời, cách sống của các nghệ sĩ. Người đẹp không ngại khơi lại chuyện tình cảm ồn ào trong quá khứ và tuyên bố rằng "trong giới giải trí ai cũng cặp đại gia, chẳng qua là chưa bị khui thôi".

Đáng chú ý hơn là trong một vài buổi phát trực tiếp có sự xuất hiện của người mẫu Quế Vân và ca sĩ Duy Mạnh cùng Nam Em liên tục kể những câu chuyện tiêu cực và nhắc đến những cái tên như "ngọc nữ", "Sờ A thêm M", "Tê giác"...

Khối tài sản kếch xù trước khi nợ 4 tỷ đồng

Cuối tháng 1/2024, hoa khôi gốc Tiền Giang gây sốc khi tiết lộ đang mắc nợ 4 tỷ đồng, phải cố gắng chạy show để trả hết khoản tiền này.

Nam Em khoe khéo tủ đồ hiệu trên mạng xã hội

Thông tin mỹ nhân sinh nam 1996 vướng nợ nần khiến nhiều khán giả bất ngờ bởi trước đó, Nam Em sở hữu cuộc sống sung túc không phải ai cũng có được.

Nhờ năng nổ hoạt động trong nghề, Nam Em sở hữu một chung cư cao cấp tại TP HCM, xế hộp trị giá hàng tỷ đồng cùng tủ đồ toàn hàng hiệu đắt đỏ.

Không chỉ có nhà và ô tô, Nam Em cũng từng đầu tư một số tiền không nhỏ để mở nhà hàng chuyên về ẩm thực miền Tây ngay giữa trung tâm TP HCM. Chỉ bấy nhiêu cũng thấy được rằng, Nam Em sở hữu khối tài sản không phải dạng vừa trước khi vướng vào nợ nần.

