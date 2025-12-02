Starlink sắp hoàn tất thủ tục để được cấp phép mạng vệ tinh tại Việt Nam

Thông tin về quá trình triển khai mạng vệ tinh Starlink được đưa ra tại cuộc họp báo thường kỳ sáng 1/12 tại Hà Nội. Theo cơ quan quản lý, Bộ KH&CN đã lấy ý kiến các bộ ngành liên quan, trong đó có Bộ Công an và Bộ Quốc phòng, về hồ sơ đề nghị cung cấp dịch vụ của Starlink.

Mạng vệ tinh Starlink đang đứng trước cơ hội được triển khai tại Việt Nam.

Sau khi rà soát, Bộ KH&CN đã yêu cầu đơn vị này làm rõ một số nội dung trước khi hoàn thiện thủ tục. Phía Starlink cho biết sẽ gửi lại bộ hồ sơ bổ sung trong vài tuần tới.

Không chỉ Starlink, Amazon cũng đang thúc đẩy quá trình xin cấp phép mạng vệ tinh tại Việt Nam. Ngày 24/11, đơn vị này đã nộp lại hồ sơ hoàn chỉnh theo hướng dẫn của Cục Viễn thông và Cục Tần số. Trước đó, hai cơ quan đã phối hợp xây dựng bộ tiêu chí chi tiết nhằm đảm bảo các nhà cung cấp nước ngoài tuân thủ đầy đủ yêu cầu về kỹ thuật, bảo mật và quản lý tần số khi hoạt động tại Việt Nam.

Theo quy trình, sau khi tiếp nhận hồ sơ, Bộ KH&CN cùng Cục Viễn thông sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ ngành để đánh giá toàn diện dự án. Quyết định cấp phép cuối cùng thuộc thẩm quyền của Thủ tướng dựa trên các tiêu chí liên quan đến quốc phòng - an ninh và hiệu quả kinh tế - xã hội.

Nếu được chấp thuận, Amazon sẽ tiếp tục triển khai các thủ tục thành lập doanh nghiệp, đăng ký đầu tư và xin giấy phép viễn thông, tương tự lộ trình đang áp dụng với Starlink.

Cục Viễn thông nhận định dịch vụ Internet vệ tinh sẽ đóng vai trò bổ trợ quan trọng cho hạ tầng viễn thông trong nước, đặc biệt tại các khu vực vùng sâu, vùng xa hoặc khi xảy ra sự cố thiên tai khiến mạng mặt đất bị gián đoạn. Việc sớm đưa các mạng vệ tinh vào hoạt động được kỳ vọng giúp nâng cao khả năng kết nối, tăng tính dự phòng và mở rộng phạm vi phủ sóng tại Việt Nam.

Tác giả: PV

Nguồn tin: vov.vn