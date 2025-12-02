7 sân bay lớn của Ấn Độ bị tấn công mạng

Thông tin được Bộ trưởng Hàng không Dân dụng Ấn Độ Ram Mohan Naidu Kinjarapu báo cáo trước Quốc hội sau khi cơ quan chức năng nhận hàng loạt phản ánh từ phi công và bộ phận kiểm soát không lưu về tình trạng giả mạo tín hiệu GPS.

Ảnh minh họa (X)

Tại đường băng số 10 của sân bay Indira Gandhi ở thủ đô New Delhi, nhiều tín hiệu bất thường được ghi nhận, được đánh giá là hành vi tấn công có chủ đích. Các sân bay lớn khác ở Mumbai, Kolkata, Bengaluru và Hyderabad cũng báo cáo tình trạng tương tự.

Theo chuyên gia kỹ thuật, tình trạng giả mạo GPS xảy ra khi kẻ tấn công phát tín hiệu định vị giả nhằm đánh lừa hệ thống dẫn đường, có thể gây sai lệch về vị trí và độ cao, tạo rủi ro nghiêm trọng cho hoạt động bay. Dù vậy, Chính phủ Ấn Độ khẳng định tới thời điểm này, chưa chuyến bay nào bị hủy hoặc gián đoạn nhờ các biện pháp dự phòng và quy trình an toàn nhiều tầng được kích hoạt đúng thời điểm. Kiểm soát không lưu đã hướng dẫn phi công chuyển sang các chế độ dẫn đường thay thế để đảm bảo hạ cánh an toàn.

Bộ Hàng không Dân dụng Ấn Độ, Cơ quan An ninh mạng quốc gia và các đơn vị chức năng đang phối hợp truy tìm đối tượng tấn công, đồng thời tăng cường giám sát tần số và kiểm soát thiết bị phát sóng xung quanh khu vực sân bay.

Chính phủ Ấn Độ tuyên bố sẽ tiến hành đánh giá tổng thể an ninh mạng với ngành hàng không, coi việc bảo vệ hệ thống dẫn đường và hạ tầng sân bay là ưu tiên tuyệt đối trước nguy cơ tội phạm mạng ngày càng phức tạp.

Tác giả: Lê Dũng

Nguồn tin: vov.vn