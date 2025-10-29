Ronaldo tịt ngòi, Al Nassr gục ngã trước đội bóng của Benzema

Sáng nay (29/10), Al Nassr đối đầu với Al Ittihad tại vòng 1/8 Cúp Nhà vua Ả Rập Saudi. Với phong độ cao trong thời gian gần đây, Ronaldo cùng đồng đội được kỳ vọng sẽ đánh bại nhà đương kim vô địch để có vé đi tiếp.

Ronaldo lại thua khi đối đầu với Benzema (Ảnh: Reuters).



Tuy nhiên, trước một Al Ittihad bản lĩnh, Al Nassr đã gặp vô vàn khó khăn. Tiền đạo Benzema tỏa sáng ở phút 15 giúp Al Ittihad vượt lên dẫn trước. Dù bị dẫn trước, nhưng Al Nassr đã chơi đầy cố gắng và có bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 30 do công của Angelo.

Phút 49 của trận đấu, Ahmed Al Julaydan nhận thẻ đỏ trực tiếp khiến Al Ittihad chỉ còn chơi với 10 người. Mặc dù được chơi hơn người trong phần lớn thời gian của hiệp 2, nhưng Al Nassr không thể tìm kiếm được bàn gỡ hòa. Chung cuộc, Al Nassr nhận thất bại 1-2 trước Al Ittihad, qua đó dừng bước ở Cúp Nhà vua Ả Rập Saudi.

Tác giả: Trí Minh

Nguồn tin: Báo VOV