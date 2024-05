Sông Lam Nghệ An khởi sắc nhờ ngoại binh

Đội chủ sân Vinh không được tăng cường lực lượng như mong đợi, lại có nhiều biến động trên băng ghế huấn luyện và luôn nằm trong nhóm cuối bảng ở phần lớn hành trình V-League 2023-2024. Đôn dàn cầu thủ trẻ tự đào tạo lên đội 1 thi đấu và trọng dụng bộ đôi ngoại binh Michael Olaha - Mario Zebic, Sông Lam Nghệ An dần tìm ra đấu pháp chiến thuật hợp lý và vận hành nhuần nhuyễn ở chặng đua nước rút về đích.

Olaha là ngoại binh quen mặt ở sân chơi V-League, thi đấu nổi bật khi sát cánh cùng dàn tuyển thủ xứ Nghệ như Phan Văn Đức, Quế Ngọc Hải... Tiền đạo 27 tuổi người Nigeria này đến Việt Nam thi đấu từ năm 2017 và chỉ cống hiến trong màu áo CLB Sông Lam Nghệ An. Tính đến này, trong gần 6 mùa giải, Olaha đã có hơn 30 bàn thắng cho đội bóng xứ Nghệ ở mọi đấu trường.

Michael Olaha trở thành thủ lĩnh trong hành trình đua trụ hạng của Sông Lam Nghệ An mùa này. Ảnh: CLB SLNA

Trong 3 năm đầu tiên thi đấu cho Sông Lam Nghệ An, từ 2017 đến 2019, Olaha trở thành trụ cột quan trọng trên hàng tấn công, ghi được 18 bàn thắng qua 76 lần ra sân. Sau thời gian đến Israel thi đấu, Olaha trở lại Việt Nam đầu mùa giải 2022 và tiếp tục được ban huấn luyện Sông Lam Nghệ An tin dùng khi khả năng săn bàn vẫn hiệu quả như xưa, đẳng cấp kiến tạo cũng được nâng lên cùng nguồn thể lực bền bỉ. Góp công lớn giúp Sông Lam Nghệ An trụ hạng thành công nhiều mùa giải, Michael Olaha được đánh giá là một trong 6 ngoại binh xuất sắc nhất trong lịch sử đội bóng.

Với chiều cao 1,8 m và sải chân dài, ngoại binh của đội bóng thành Vinh có thể chơi tốt ở vị trí trung phong cắm, tiền đạo lệch cánh, hộ công hoặc tiền vệ tấn công. Có trình độ, đẳng cấp cao so với các đồng đội trẻ, Olaha trở thành ngoại binh hiếm hoi được mang băng đội trưởng ở V-League 2023-2024.

Mùa này, Olaha đã có 8 pha lập công, bao gồm một hat-trick sau 21 trận đấu. Ngôi sao sinh năm 1997 góp công lớn giúp Sông Lam Nghệ An bất bại trước các đối thủ sừng sỏ như Hà Nội, Hải Phòng...

Ở 2 lượt trận gần nhất, Sông Lam Nghệ An toàn thắng và Olaha là người khiến Bình Định, Bình Dương phải "ôm hận", mất điểm trong cuộc đua vô địch. Nhờ pha lập công duy nhất trên sân Vinh ở vòng 21, đoàn quân của HLV Phạm Anh Tuấn thoát khỏi vị trí áp chót bảng xếp hạng, bằng điểm với LPBank Hoàng Anh Gia Lai nhưng hơn về chỉ số phụ.

Tuy nhiên, hành trình còn lại của giải đấu đều là những thử thách khó khăn đối với Olaha và đồng đội. Trong bối cảnh phải ra sân thi đấu với mật độ dày đặc, trung bình 4 ngày/trận, Sông Lam Nghệ An có nguy cơ hao hụt lực lượng vì chấn thương.

HLV Phạm Anh Tuấn cũng chỉ có 2 ngoại binh đạt yêu cầu về thể trạng để thi đấu xuyên suốt mùa giải. Đó là chưa kể ở 5 vòng đấu còn lại, đội bóng xứ Nghệ phải chạm trán các đối thủ mạnh, đang rất cần điểm số cho cuộc đua tranh chấp ngôi vô địch như Nam Định, Thanh Hóa hoặc cần điểm số tối đa để trụ hạng là Hà Tĩnh, Quảng Nam và Thể Công Viettel.

Tài năng 17 tuổi chơi ấn tượng trong đội 1 của Sông Lam Nghệ An - tiền đạo Lê Đình Long Vũ bày tỏ: "Toàn đội đã rất nỗ lực thi đấu trong tuần vừa qua và giành được những chiến thắng quan trọng. Chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng để hoàn thành mục tiêu trụ hạng. Những trận đấu tiếp theo rất quan trọng song ban huấn luyện luôn biết cách tạo ra bầu không khí thoải mái, giúp tinh thần cầu thủ hưng phấn, thêm phần tự tin mỗi khi thi đấu".

Tác giả: Tường Phước

Nguồn tin: Báo Người Lao Động