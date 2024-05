Kể từ ngày 07/05/2024, ông Hồ Lê Đức sẽ đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thể thao Sông Lam Nghệ An – Câu lạc bộ bóng đá Sông Lam Nghệ An thay cho ông Trương Mạnh Linh.

Ông Hồ Lê Đức sinh năm 1972 tại Nghệ An, đã từng đảm nhiệm những vị trí quản lý tại các công ty thành viên thuộc Tập đoàn Tân Long – Nhà tài trợ chính của Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An hiện nay. Trước đó, ông Hồ Lê Đức từng giữ chức danh Phó Giám đốc điều hành Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An.

