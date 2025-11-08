Sông Lam Nghệ An - Becamex TP. Hồ Chí Minh: Hướng đến chiến thắng đầu tiên dưới thời HLV Văn Sỹ Sơn

Sông Lam Nghệ An có nhiều ưu thế vượt trội khi ở 10 lần đối đầu gần nhất trên sân nhà, đội bóng này đã giành đến 7 chiến thắng, hòa 2 và chỉ để thua duy nhất 1 trận. (Ảnh: VPF)

Trận đấu được dự báo diễn ra kịch tính khi cả hai đội đều quyết tâm giành trọn 3 điểm, tuy nhiên với lợi thế sân nhà và sự ủng hộ của khán giả Vinh, Sông Lam Nghệ An đang được đánh giá nhỉnh hơn trước giờ bóng lăn.

Trong những năm gần đây, sân Vinh luôn là “điểm đến khó chịu” với Becamex TP. Hồ Chí Minh. Thống kê cho thấy, ở 10 lần gần nhất tiếp đón đội bóng này, Sông Lam Nghệ An đã giành đến 7 chiến thắng, hòa 2 và chỉ để thua duy nhất 1 trận. Đặc biệt, Sông Lam Nghệ An đang sở hữu chuỗi 3 trận thắng liên tiếp trước đối thủ này trên sân nhà.

Thành tích ấy không chỉ mang ý nghĩa lịch sử mà còn tiếp thêm sự tự tin lớn cho thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn. Với sự ủng hộ cuồng nhiệt của khán giả xứ Nghệ, “chảo lửa Vinh” chắc chắn sẽ là điểm tựa tinh thần quan trọng giúp Sông Lam Nghệ An hướng đến 3 điểm trọn vẹn.

Một trong những niềm hy vọng lớn nhất của đội chủ nhà vẫn là chân sút người Nigeria – Michael Olaha. Sau giai đoạn đầu mùa giải có phần trầm lắng, tiền đạo này đang dần lấy lại phong độ khi đã có 3 bàn thắng và 1 đường kiến tạo.

Không chỉ vậy, Becamex TP. Hồ Chí Minh cũng là đối thủ mà Olaha thường xuyên để lại dấu ấn. Trong những lần chạm trán trước đây, anh đã ghi tới 6 bàn thắng và thực hiện 10 đường kiến tạo, cho thấy sự hiệu quả và duyên ghi bàn đặc biệt trước đội bóng này.

Đặc biệt, cú đúp cùng 1 pha kiến tạo ở bán kết Cúp Quốc gia mùa trước vẫn là kỷ niệm khó quên với người hâm mộ bóng đá xứ Nghệ. Nếu tiếp tục duy trì duyên ghi bàn ấy, Olaha hoàn toàn có thể trở thành người hùng trong trận đấu tối mai.

Theo thống kê, 8 trận liên tiếp gần đây, Sông Lam Nghệ An chưa biết đến mùi chiến thắng. Tuy nhiên, những gì thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn thể hiện trong các trận đấu gần đây cho thấy tinh thần chiến đấu mạnh mẽ và khát khao chiến thắng. Sự trở lại của tiền vệ Phan Bá Quyền sau án treo giò cũng giúp đội bóng có được đội hình gần như mạnh nhất.

Trong khi đó, Becamex TP. Hồ Chí Minh dù thi đấu tốt trên sân khách nhưng lại bộc lộ điểm yếu ở hàng thủ khi đã để thủng lưới 10 trận liên tiếp. Nếu tận dụng tốt cơ hội, đội chủ nhà sân Vinh hoàn toàn có thể chấm dứt chuỗi trận đáng quên và mở đầu triều đại mới của HLV Văn Sỹ Sơn bằng một chiến thắng trọn vẹn.

Trận đấu giữa Sông Lam Nghệ An và Becamex TP. Hồ Chí Minh hứa hẹn sẽ diễn ra sôi nổi, với ưu thế nghiêng về đội chủ nhà. Hàng công của SLNA có thể tận dụng sự lỏng lẻo nơi hàng phòng ngự của đối phương để tạo nên khác biệt. Bên cạnh đó, khán giả xứ Nghệ chắc chắn sẽ là “cầu thủ thứ 12” tiếp thêm sức mạnh cho đội bóng tại “chảo lửa thành Vinh”.

Dự đoán: Sông Lam Nghệ An 2 - 1 Becamex TP. Hồ Chí Minh.

Tác giả: Thành Vinh

Nguồn tin: thuonghieucongluan.com.vn