Sôi nổi “Tháng Ba biên giới” ở Nghệ An

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ngọc Lâm, đoàn viên thanh niên các xã: Sơn Lâm, Hạnh Lâm và Trại giam số 6 (Cục C10, Bộ Công an) chụp ảnh lưu niệm tại cột mốc 455.

Trong không khí thi đua sôi nổi hưởng ứng Tháng Thanh niên 2026, hành trình vượt hơn 25km đường rừng để đến cột mốc quốc giới 455 ở độ cao gần 1.000m của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ngọc Lâm cùng đoàn viên thanh niên các xã Sơn Lâm, Hạnh Lâm và Trại giam số 6 (Cục C10, Bộ Công an) đã trở thành hình ảnh tiêu biểu của “Tháng Ba biên giới”.

Giữa không gian núi rừng hùng vĩ, khi Quốc ca vang lên, lá cờ Tổ quốc tung bay nơi cột mốc thiêng liêng, mỗi người đều cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của độc lập, chủ quyền. Đó không chỉ là nghi thức, mà là khoảnh khắc nhắc nhớ về trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với biên cương đất nước.

Nghi lễ chào cờ được tổ chức trang nghiêm tại cột mốc 455.

Ngay sau lễ chào cờ, đoàn viên thanh niên cùng nhau phát quang, dọn dẹp, lau chùi cột mốc. Những việc làm giản dị nhưng thể hiện sự trân trọng đặc biệt đối với biểu tượng chủ quyền quốc gia.

Ở Na Ngoi, Nậm Càn, các lực lượng phối hợp tuần tra mốc quốc giới, phát quang gần 2km đường biên. Đặc biệt, mô hình “Tiết học biên cương” tổ chức ngay tại cột mốc 419 đã mang đến cách tiếp cận mới mẻ, sinh động.

Hành trình lên cột mốc của Chi đoàn Đồn Biên phòng Na Ngoi, Nậm Càn, Chi đoàn Đoàn Kinh tế Quốc phòng 4 và thanh niên địa phương.

Lực lượng Biên phòng Na Ngoi phối hợp với đoàn viên thanh niên địa phương tuần tra đường biên, cột mốc.

Thay vì những bài học lý thuyết khô khan, đoàn viên thanh niên được trực tiếp nghe giới thiệu về lịch sử, ý nghĩa hệ thống mốc giới ngay tại thực địa. Chính trải nghiệm thực tế ấy giúp kiến thức trở nên sống động, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm trong bảo vệ chủ quyền.

Thiếu tá Nguyễn Đình Trung, Bí thư Chi đoàn Đồn Biên phòng Na Ngoi nhấn mạnh, những hoạt động trải nghiệm như vậy giúp đoàn viên hiểu rõ hơn nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, từ đó sẵn sàng chung tay cùng lực lượng biên phòng giữ vững an ninh nơi tuyến đầu.

Hoạt động tuần tra song phương giữa lực lượng Biên phòng Việt Nam và Đại đội biên phòng 217 (tỉnh Hủa Phăn, Lào).

Chi đoàn Đồn Biên phòng Na Ngoi và đoàn địa phương, các lực lượng tặng quà cho đơn vị bảo vệ biên giới của nước bạn Lào.

Ở xã Mỹ Lý, hoạt động tuần tra song phương giữa lực lượng Biên phòng Việt Nam và Đại đội biên phòng 217 (tỉnh Hủa Phăn, Lào) là điểm nhấn quan trọng. Ngoài kiểm tra hiện trạng mốc giới, hai bên còn phối hợp tuyên truyền người dân chấp hành nghiêm quy định pháp luật, không xâm canh, xâm cư hay vượt biên trái phép.

Tại Bệnh viện Kỳ Sơn, Chi đoàn Đồn Biên phòng Nậm Cắn phối hợp với Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn, Công an xã và đoàn viên thanh niên các địa phương tổ chức chương trình “Bát cháo tình thương” trao tận tay hàng trăm suất cháo nóng cho bệnh nhân nghèo.

Những bát cháo giản dị nhưng ấm áp nghĩa tình, không chỉ giúp người bệnh vơi bớt khó khăn mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp của người lính biên phòng.

Các mô hình như: “Bát cháo tình thương”, “Nâng bước em tới trường”, “Tay kéo biên phòng”... tiếp tục phát huy hiệu quả, trở thành điểm sáng trong công tác đoàn của Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An.

Ở xã Môn Sơn, gian bếp nhỏ nơi điểm trường mầm non trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết. Cán bộ, hội viên phụ nữ biên phòng cùng các cô giáo tất bật chuẩn bị từng bữa ăn đủ dinh dưỡng cho hơn 200 học sinh. 520 chiếc áo cờ đỏ sao vàng cũng được trao tận tay các em học sinh.

Tại xã Anh Sơn, hàng trăm lượt người dân được khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, đồng thời được phổ biến các quy định liên quan đến an ninh trật tự khu vực biên giới...

Nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực được tổ chức ở các xã biên giới tỉnh Nghệ An.

Theo Thiếu tá Trần Minh Hiếu, Trợ lý Công tác quần chúng Bộ đội Biên phòng Nghệ An, “Tháng Ba biên giới” không chỉ là phong trào mang tính thời điểm, mà đã trở thành môi trường để tuổi trẻ Biên phòng Nghệ An phát huy vai trò xung kích, tình nguyện và sáng tạo. 100% tổ chức đoàn trong lực lượng đã đồng loạt triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng Thanh niên và “Tháng Ba biên giới” với nhiều nội dung phong phú, thiết thực.

Các mô hình như: “Bát cháo tình thương”, “Nâng bước em tới trường”, “Tay kéo biên phòng”... tiếp tục phát huy hiệu quả, trở thành điểm sáng trong công tác đoàn. Hơn 1.000 suất quà với tổng trị giá trên 700 triệu đồng đã được trao tặng đến người dân vùng biên.

Tinh thần xung kích của tuổi trẻ Biên phòng còn thể hiện qua những việc làm gần gũi, như: Trao quà cho gia đình chính sách, tặng vở cho học sinh nghèo, cắt tóc miễn phí, hỗ trợ dọn dẹp nhà cửa cho các hộ neo đơn. Những hành động nhỏ nhưng thiết thực, góp phần làm ấm thêm tình quân-dân nơi vùng phên dậu Tổ quốc.

Tác giả: TRUNG HIẾU – HẢI THƯỢNG – LÊ THẠCH

Nguồn tin: nhandan.vn