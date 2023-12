Sốc: Trọng tài đâm cầu thủ thủng phổi ngay trên sân bóng

Your browser does not support the video tag.

Rúng động cảnh tượng trọng tài đâm thủng phổi cầu thủ trên sân bóng ở Argentina. Nguồn: MXH.

Sự cố gây sốc xảy ra trong một trận đấu thuộc giải phong trào ở thị trấn Scholler, tỉnh Misiones của Argentina hồi tuần trước.

Hình ảnh đoạn video đang được lan truyền chóng mặt cho thấy các cầu thủ của cả hai đội hung hãn vây kín trọng tài.

Cảnh tượng hỗn loạn trên sân trong trận đấu ở thị trấn Scholler, tỉnh Misiones của Argentina.

Trọng tài đã đâm một cầu thủ sau khi xảy ra xô xát lớn giữa các cầu thủ tại một trận đấu cấp cơ sở ở Argentina.

Họ đã xô ngã ‘người cầm cân nảy mực’ trước khi ông vung dao đâm vào ngực một cầu thủ khiến anh này thủng phổi.

Khán giả bằng hoàng khi cầu thủ dính nhát đâm loạng choạng ngã xuống sân. Các thành viên khác trong đội nhanh chóng bế nạn nhân ra khỏi sân và đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Sau khi đâm gục cầu thủ trên sân, vị trọng tài mặc áo sọc đen rất chuyên nghiệp này nhanh chóng bỏ chạy khỏi hiện trường.

Trọng tài 62 tuổi đâm thủng phổi cầu thủ trên sân bóng đã bị cảnh sát bắt giữ.

Cầu thủ bị đâm thủng phổi được xác định là Kevin A, 21 tuổi. Nạn nhân hiện đang phục hồi tốt trong bệnh viện. “Cháu tôi may mắn thoát chết thần kỳ” – chú của nạn nhân chia sẻ.

Nạn nhân bị đâm thủng phổi đang hồi phục tốt trong bệnh viện.

Còn vị trọng tài gây nên vị việc kinh hoàng được xác định là Remigio Armoa, 62 tuổi. Ông đã bị cảnh sát bắt giam để điều tra hành vi “cố ý gây thương tích”.

Con dao đâm gục cầu thủ cũng đã được cảnh sát thu hồi. Vụ việc vẫn tiếp tục được điều tra làm rõ.

Cảnh sát đã thu hồi con dao mà vị trọng tài dùng để đâm thủng phổi cầu thủ trên sân.

Tác giả: Như Yên

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn