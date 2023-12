Từng tuyên bố 'tiền sẵn trong tài khoản', Chủ tịch MWG chỉ mua 11% lượng cổ phiếu đăng ký.

MWG vừa có thông báo ông Nguyễn Đức Tài, Chủ tịch HĐQT công ty đã hoàn tất mua 110.000 cổ phiếu MWG trên tổng số 1 triệu cổ phiếu đã đăng ký. Thời gian giao dịch từ ngày 8/11 đến ngày 7/12.

Lý do ông Nguyễn Đức Tài không mua hết số cổ phiếu đã đăng ký là do diễn biến thị trường không phù hợp. Sau giao dịch, ông Tài đã tăng sở hữu tại MWG từ 35,1 triệu cổ phiếu lên 35,2 triệu cổ phiếu (tương đương 2,4% vốn điều lệ).

Điều đáng nói, việc ông Nguyễn Đức Tài chỉ mua 11% lượng cổ phiếu đăng ký là thông tin gây bất ngờ với nhiều cổ đông. Bởi, liên quan đến quyết định mua cổ phiếu lần này, tại buổi gặp gỡ nhà đầu tư mới đây, ông Tài từng chia sẻ “mình là người trong cuộc, mình biết rất rõ mình đang đi đâu về đâu. Nhưng từ lúc có quyết định đến giờ, cổ phiếu tăng liên tục nên chưa biết là nên hành động ngay hay đợi thêm. Tôi có 30 ngày để hành động, tiền đã nằm trong tài khoản để đợi”.

Được biết, ngay sau đó, ông Nguyễn Đức Tài tiếp tục đăng ký mua thêm 500.000 cổ phiếu MWG nữa. Thời gian thực hiện từ ngày 12/12 đến ngày 10/1/2024 bằng phương thức giao dịch thỏa thuận hoặc khớp lệnh trên sàn.

Trên thị trường, cổ phiếu MWG đang có giá 40.850 đồng/cổ phiếu, tăng 16,4% so với hồi đầu tháng 11 nhưng đã giảm 29% so với hồi giữa tháng 9.

Việc mua cổ phiếu của ông Nguyễn Đức Tài diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp này liên tục bị các nhà đầu tư ngoại "xả" mạnh cổ phiếu. Cùng với đó, kết quả kinh doanh kém khả quan khiến cho cổ phiếu MWG bị nghi ngờ về nguy cơ bị loại khỏi chỉ số VNDiamond Index.

Cụ thể, kết quả kinh doanh sơ bộ tháng 10 của MWG cho thấy tổng doanh thu của công ty đạt 11 nghìn tỷ đồng (tăng 1% so với cùng kỳ, tăng 5% so với tháng trước), trong đó doanh thu ICT & CE đạt 7,6 nghìn tỷ đồng (giảm 12% so với cùng kỳ, tăng 5% so với tháng trước chủ yếu nhờ doanh thu bán iPhone 15) và doanh thu bách hóa xanh đạt 3 nghìn tỷ đồng (tăng 30% so với cùng kỳ, tăng 3% so với tháng trước). Doanh thu/tháng/cửa hàng BHX trong tháng 10 tăng lên mức 1,7 tỷ đồng (so với mức 1,6-1,65 tỷ đồng trong quý III/2023 và 1,4 tỷ đồng trong quý II/2023).

Theo MWG, nhu cầu ngành giảm 25% đến 30% so với cùng kỳ trong 9 tháng năm 2023, trong khi doanh thu của MWG giảm 23% so với cùng kỳ trong 9 tháng năm 2023. Điểm đáng chú ý là MWG đã tăng được thị phần trong số các sản phẩm của Apple (hiện nay đạt 50% so với mức 25-30% vào đầu năm 2023), đây là sản phẩm chứng kiến sự cạnh tranh khốc liệt nhất trong cuộc chiến giá cả. Bất chấp việc giành thêm được thị phần, công ty dự kiến doanh thu sẽ chỉ đạt mức tăng trưởng một con số trong năm 2024 do thị trường bão hòa, nhu cầu tiêu dùng yếu và số lượng mở cửa hàng mới không đáng kể.

Trong báo cáo phân tích mới đây, đưa ra quan điểm ngắn hạn về cổ phiếu MWG, Công ty chứng khoán SSI cho hay MWG vẫn có nguy cơ bị loại khỏi chỉ số VNDiamond Index (với P/E dự phóng 2023 là 147x có thể vượt gấp 3 lần P/E của nhóm đủ tiêu chuẩn), điều này có thể gây ra áp lực bán lớn từ DCVFM Diamond ETF (nắm giữ khoảng 60 triệu cổ phiếu MWG).

Theo SSI, bất kỳ tin tức nào liên quan đến những thay đổi về quy định trong thời gian tới đều sẽ làm cho giá cổ phiếu biến động.

SSI cũng đánh giá MWG chưa đạt được điểm hòa vốn vào cuối năm 2023 về mặt lợi nhuận ròng kế toán cũng có thể khiến các nhà đầu tư đã chờ đợi nhiều năm thất vọng.

