Nam tài tử điện ảnh đứng dậy sau "cú ngã" 20 tỷ đồng

Tái xuất điện ảnh với tâm thế mới, hình ảnh mới

Quách Ngọc Ngoan sinh năm 1986 tại Cà Mau, anh để lại ấn tượng trong lòng khán giả với hình ảnh nam diễn viên nam tính, lãng tử. Sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sân khấu – Điện ảnh, Quách Ngọc Ngoan chính thức bước vào con đường nghệ thuật. Nhờ gương mặt điển trai, phong thái lãng tử, Quách Ngọc Ngoan nhanh chóng lọt vào mắt xanh của nhiều đạo diễn.

Quách Ngọc Ngoan có vẻ ngoài điển trai và sự nghiệp nghệ thuật khá thành công.

Trong sự nghiệp diễn xuất, nam diễn viên để lại dấu ấn với loạt tác phẩm như: Long Thành Cầm Giả Ca, Khát Vọng Thăng Long, Người Bất Tử... Không dừng lại ở phim ảnh, anh còn thử sức ở lĩnh vực ca hát và bất ngờ giành ngôi Quán quân chương trình Tình Bolero 2020.

Vài năm trước, Quách Ngọc Ngoan từng khiến showbiz dậy sóng khi thừa nhận thua lỗ 20 tỷ đồng, không còn khả năng chi trả. Giờ đây, nam diễn viên đang dần lấy lại cân bằng, quay trở lại phim trường với tinh thần mới. Anh nói mình sống chậm rãi, trầm tĩnh và "có nhiều nếp gấp hơn trong suy nghĩ".

Quách Ngọc Ngoan trong lễ cúng khia máy một bộ phim điện ảnh.

Mới đây, nam diễn viên dự buổi công chiếu Trái tim què quặt (đạo diễn Quốc Công) ở TP.HCM, đánh dấu sự trở lại sau thời gian dài vắng bóng. Năm 2023, anh cho biết vỡ nợ vì kinh doanh thất bại, không còn khả năng chi trả các khoản vay. Từ đó, diễn viên sống kín tiếng, hạn chế xuất hiện ở các sự kiện giải trí.

Hình ảnh gần đây của Quách Ngọc Ngoan, anh trông gầy hơn trước.

Trên mạng xã hội, từ khóa Quách Ngọc Ngoan bất ngờ hot trở lại. Các video về màn tái xuất của anh thu hút hàng trăm nghìn lượt xem trên TikTok, nhiều bình luận động viên: "Đẹp trai và vẫn phong độ, chỉ là cuộc đời hơi gập ghềnh", "Cố lên anh nhé, cuộc đời ai chẳng có biến cố. Quan trọng là cố gắng đứng lên và làm lại"…

Đứng dậy sau "cú ngã" 20 tỷ đồng

Nhớ lại thời điểm tháng 4/2023, khi Quách Ngọc Ngoan công khai chuyện vỡ nợ, anh thừa nhận khá chật vật và phải xin chủ nợ cho cơ hội làm việc trả dần. Suốt một năm sau đó, anh sống kín tiếng, không cập nhật mạng xã hội và hầu như vắng bóng ở các sự kiện.

Hình ảnh Quách Ngọc Ngoan đi casting một bộ phim điện ảnh.

Đến hiện tại, diễn viên nói cuộc sống của anh vượt qua giai đoạn khó khăn nhất. Dù chưa trả hết số nợ, anh cho biết được đối tác trước đây thông cảm, tạo điều kiện để sớm khắc phục khoản còn lại. "Tôi hứa với họ thanh toán một cách đàng hoàng, triệt để", diễn viên nói thêm. Anh xem biến cố như một phép thử, mất mát về tiền bạc nhưng thu lại bài học quý giá về lòng người và sự kiên cường.

Khi không đóng phim, Quách Ngọc Ngoan chọn đọc sách, tập thể thao, gặp bạn bè. "Đôi khi biến cố không hẳn là xấu. Nó giúp mình gạn lọc, hiểu được ai thật lòng ở bên cạnh", anh nói.

Anh cũng thú nhận, có không ít người bạn từng thân thiết "biến mất" khi anh sa sút. "Họ có quyền chọn cách sống riêng. Tôi không trách, chỉ xem đó là sự thanh lọc tự nhiên", anh nói thêm.

Giữ mối quan hệ văn minh với vợ cũ

Quách Ngọc Ngoan từng kết hôn với diễn viên Lê Phương và có một con trai chung. Tuy nhiên, sau ba năm gắn bó, cả hai quyết định đường ai nấy đi và Lê Phương đảm nhận việc nuôi nấng con trai.

Anh từng gây xôn xao dư luận khi nên duyên với nữ đại gia hơn anh 9 tuổi.

Sau cuộc hôn nhân đầu đổ vỡ, nam diễn viên nên duyên cùng doanh nhân Phượng Chanel – một gương mặt nổi tiếng trong giới kinh doanh. Dù mối tình gặp không ít thị phi và vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận, nhưng cả hai vẫn gắn bó bên nhau vượt qua tất cả. Đến giữa năm 2020, Quách Ngọc Ngoan mới chính thức xác nhận đã đăng ký kết hôn với bạn gái và đã có chung một cô con gái.

Quách Ngọc Ngoan và Phượng Chanel thường xuyên xuất hiện tình tứ tại các sự kiện giải trí.

Trong suốt thời gian gắn bó, Quách Ngọc Ngoan và Phượng Chanel thường xuyên xuất hiện tình tứ tại các sự kiện giải trí, đồng thời tận hưởng những chuyến du lịch sang trọng. Nam diễn viên không ít lần bày tỏ sự trân trọng khi có người vợ luôn kề vai sát cánh, nâng đỡ anh cả về tinh thần lẫn vật chất.

Tuy nhiên, đến tháng 4/2021, Phượng Chanel bất ngờ xác nhận cả hai đã đường ai nấy đi khiến nhiều khán giả không khỏi ngỡ ngàng. Nữ doanh nhân cho biết cả hai chọn cách chia tay trong hòa bình và tiếp tục duy trì mối quan hệ văn minh để cùng chăm sóc con gái chung.

Dù đã đường ai nấy đi nhưng Quách Ngọc Ngoan còn khiến công chúng bất ngờ khi xuất hiện bên tình cũ Phượng Chanel trong buổi tiệc sinh nhật 5 tuổi của con gái tại Hà Nội. Cả hai vui vẻ chụp ảnh chung, khiến dân mạng xôn xao "phải chăng gương vỡ lại lành".

Khi fan hỏi "chị còn yêu anh ấy không?", Phượng Chanel đáp ngắn gọn: "Tình nghĩa thôi bạn ơi". Lời phản hồi cho thấy họ vẫn giữ mối quan hệ bạn bè tốt đẹp sau chia tay.

Quách Ngọc Ngoan sống tại quê nhà sau thông báo vỡ nợ.

Sau khi "đường ai nấy đi" năm 2021, Quách Ngọc Ngoan về Cà Mau đầu tư trang trại, còn Phượng Chanel sống kín tiếng ở Hà Nội, tập trung kinh doanh và nuôi con. Mỗi khi có thời gian, nam diễn viên đều ra Bắc thăm con gái hoặc đón bé vào Nam chơi. "Tôi chưa bao giờ làm tròn trách nhiệm của người cha như mong muốn, nhưng đang cố gắng từng ngày", nam diễn viên bày tỏ.

Quách Ngọc Ngoan: Từ nợ nần đến tái xuất màn ảnh.

Sau thời gian trầm lắng, Quách Ngọc Ngoan đang dần trở lại mạnh mẽ. Không ồn ào, không khoa trương, anh chọn cách chứng minh bằng công việc, bằng nụ cười an nhiên và ánh mắt nhẹ tênh hơn sau biến cố.

Tác giả: Tùng Lâm (t/h)

