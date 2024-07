Sở Y tế Nghệ An khuyến cáo người dân không quá hoang mang về bạch hầu

Ngày 10/7, Sở Y tế Nghệ An đã phát đi công văn số 2212/SYT-VP về tình hình dịch bạch hầu trên địa bàn. Thông tin đáng chú ý trước đó, tỉnh Nghệ An ghi nhận có 2 ca mắc bạch hầu ở huyện Kỳ Sơn, trong đó 1 ca tử vong và 1 ca đang điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương. Đây là những ca bệnh bạch hầu đầu tiên được ghi nhận tại Nghệ An trong năm 2024.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Sở Y tế đã chỉ đạo CDC cử Đội phản ứng nhanh tiến hành điều tra, giám sát hướng dẫn, chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng chống và kiểm soát bệnh bạch hầu tại huyện Kỳ Sơn. Đội phản ứng nhanh đã tiến hành điều tra, truy vết và chỉ định lấy mẫu bệnh phẩm các các trường hợp tiếp xúc gần: lấy 10 mẫu bệnh phẩm dịch ngoáy họng và mẫu máu. Hiện nay tất cả mẫu cho kết quả âm tính.

Ngày 8/7, Sở Y tế Nghệ An ban hành Công văn số 2185/SYT-NVY về việc tăng cường công tác phòng chống bệnh bạch hầu trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Tuy nhiên,theo Sở Y tế Nghệ An thì thời gian gần đây, trên một số phương tiện truyền thông, các trang mạng xã hội đã đăng bài viết với nhiều thông tin chưa chính xác về ca bệnh nhiễm bạch hầu nêu trên, gây hoang mang dư luận. Nhằm chủ động định hướng, cung cấp thông tin chính thống, Sở Y tế đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp triển khai chỉ đạo cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên tuyên truyền, chia sẻ thông tin xác thực về tình hình dịch bệnh bạch hầu trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Sở Y tế khuyên người dân không nên quá hoang mang về bạch hầu

Từ năm 2017 đến nay, tỉnh Nghệ An đã ghi nhận 8 ca mắc bạch hầu đều rải rác trên một số địa bàn huyện miền núi Kỳ Sơn. Đáng lưu ý, trong 2 ca năm nay có 1 ca tử vong. Để kiểm soát dịch bệnh, Sở Y tế Nghệ An đã chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cử đội phản ứng nhanh xuống huyện điều tra, giám sát, hướng dẫn công tác phòng chống. Cụ thể, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp tiếp xúc gần, phun khử trùng môi trường, cách ly theo dõi sức khỏe các trường hợp tiếp xúc.

Bên cạnh đó, Sở Y tế khuyến cáo người dân tăng cường tiêm chủng đầy đủ vắc xin phòng bệnh, thực hiện tốt vệ sinh cá nhân, môi trường sống. Đồng thời người dân cần báo cáo ngay với cơ quan y tế khi phát hiện người nghi mắc bệnh để được xử trí kịp thời, tránh lây lan ra cộng đồng.

Theo Sở Y tế Nghệ An, đã là ngày thứ 08 Nghệ An không ghi nhận ca mắc mới kể từ ngày ca bệnh cuối cùng được cách ly, tất cả các trường hợp tiếp xúc gần đã được uống thuốc kháng sinh dự phòng và lấy mẫu xét nghiệm âm tính; Tiếp tục theo dõi ổ dịch trong vòng 14 ngày theo quy định. Vì vậy, người dân không quá hoang mang, lo lắng và cần chủ động thực hiện các khuyến cáo của ngành y tế, đồng thời chủ động đưa con em mình trong độ tiêm đi tiêm chủng các loại vắc xin phòng bệnh sẽ giúp phòng chống được các bệnh truyền nhiễm, trong đó có bệnh bạch hầu.

Tác giả: Phan Huy

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn