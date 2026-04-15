Thi tốt nghiệp THPT thay đổi lớn, thí sinh không thể học “đối phó”

Đề thi thiên về đánh giá năng lực vận dụng

Nếu như năm 2025, kỳ thi tốt nghiệp THPT có 2 loại đề thi, 2 quy chế thi ứng với 2 chương trình giáo dục phổ thông 2006 và 2018, thì năm nay kỳ thi chỉ còn 1 đề thi, 1 quy chế.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), đề thi tốt nghiệp THPT năm nay tiếp tục được xây dựng theo định hướng kiểm tra năng lực, phẩm chất người học.

Đáng chú ý, trong đề thi sẽ có các câu hỏi yêu cầu thí sinh vận dụng kiến thức để giải quyết vấn đề thực tế, bảo đảm tính phân hóa tương tự kỳ thi năm 2025.

Thí sinh tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Ảnh: Hoàng Chiến

GS.TS Nguyễn Ngọc Hà, Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GDĐT) cho hay, đề thi tốt nghiệp THPT 2026 giữ ổn định cấu trúc, mức độ và tỷ lệ phân hóa như năm trước với định hướng đánh giá năng lực thực tiễn.

Ngữ văn tiếp tục thi tự luận, các môn còn lại sử dụng nhiều dạng câu hỏi trắc nghiệm, trong đó có câu hỏi trả lời ngắn nhằm tăng khả năng phân loại thí sinh.

Cách ra đề thi thay đổi buộc học sinh phải chuyển hướng học tập, không còn học tủ, học vẹt hay phụ thuộc vào luyện đề máy móc. Nhiều em đã điều chỉnh cách học, từ bám theo dạng đề sang học theo bản chất kiến thức, tăng cường luyện đề để nâng cao kỹ năng thay vì phụ thuộc vào việc đoán đề.

Ông Nguyễn Quốc Bình – Hiệu trưởng Trường THCS-THPT Lương Thế Vinh nhận định, đề thi hiện nay ngày càng thiên về đánh giá năng lực vận dụng, nên việc học tủ gần như không còn “đất sống”.

Vì vậy, thí sinh cần xây dựng kế hoạch học rõ ràng, nắm chắc kiến thức nền, luyện kỹ năng làm bài và giữ tâm lý ổn định. Đây là những yếu tố quyết định, chứ không phải việc đoán trúng đề.

Lưu ý những điều chỉnh quan trọng

Một trong những điều chỉnh quan trọng của kỳ thi năm 2026 là thời gian tổ chức kỳ thi sẽ diễn ra sớm hơn khoảng 2 tuần, vào hai ngày ngày 11 và 12/6. Điều này khiến thời gian ôn tập của học sinh lớp 12 bị rút ngắn, buộc phải tăng tốc cho kỳ thi sắp tới.

Theo kế hoạch, từ ngày 17 đến 21/4, thí sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi trực tuyến trên hệ thống quản lý thi. Giai đoạn này nhằm giúp thí sinh làm quen với quy trình, rà soát thông tin trước khi đăng ký chính thức. Dữ liệu thử đăng ký sẽ được hệ thống xóa trước khi bước vào đợt đăng ký chính thức.

Thời gian đăng ký chính thức diễn ra từ ngày 24/4 đến 17h ngày 5/5, áp dụng cho cả thí sinh lớp 12 và thí sinh tự do. Trong khoảng thời gian này, thí sinh thực hiện đăng ký dự thi đồng thời đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT theo hình thức trực tuyến.

Trước khi đăng ký chính thức, thí sinh cần in mẫu phiếu đăng ký, điền đầy đủ thông tin theo hướng dẫn của giáo viên chủ nhiệm và cán bộ hướng dẫn.

Đặc biệt, thí sinh phải kiểm tra chính xác thông tin về bài thi, môn thi vì sau 17h ngày 5/5 sẽ không được phép điều chỉnh. Ảnh tải lên hệ thống phải là ảnh màu cỡ 4x6cm, kiểu căn cước công dân, được chụp trong thời gian không quá 6 tháng, có độ phân giải tối thiểu 400x600 pixels.

Thay đổi quan trọng nhất ở mẫu đăng ký dự thi năm 2026 là mã tỉnh thành để phù hợp với sự vận hành của chính quyền hai cấp. Các em cần lưu ý điều này để tránh sai sót ảnh hưởng tới kỳ thi.

GS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GDĐT) cho biết, quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2026 giảm một nửa số giấy tờ cần thiết với thí sinh trước và sau kỳ thi tốt nghiệp. Cụ thể, quy chế điều chỉnh theo hướng tích hợp giấy báo dự thi và thẻ dự thi thành một loại là "Giấy báo dự thi". Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và giấy chứng nhận kết quả thi thành "Giấy chứng nhận kết quả thi", do trường phổ thông nơi thí sinh đăng ký cấp. Ngoài ra, Bộ mở rộng danh mục chứng chỉ ngoại ngữ được miễn thi môn này trong xét tốt nghiệp THPT, trong đó bổ sung chứng chỉ tiếng Hàn TOPIK cấp độ 3 trở lên. Những năm trước, danh mục này chỉ gồm các loại chứng chỉ tiếng Anh, Nga, Pháp, Trung Quốc, Đức, Nhật, dù tiếng Hàn cũng là một trong các môn thi. Với nhóm chứng chỉ tiếng Anh, chấp nhận thêm Versant English Placement Test (VEPT) với yêu cầu tối thiểu 43 điểm.

Tác giả: Nguyễn Hoài

Nguồn tin: daidoanket.vn