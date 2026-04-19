Những trường hợp thí sinh được miễn thi, bảo lưu điểm thi tốt nghiệp THPT

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 - Ảnh: NAM TRẦN

Để được miễn thi tất cả các môn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, bên cạnh các điều kiện chung, thí sinh còn phải đáp ứng các điều kiện về điểm học tập, hạnh kiểm...

Bốn trường hợp được miễn tất cả môn thi tốt nghiệp THPT

Theo quy chế thi tốt nghiệp THPT vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 17-4, có bốn trường hợp thí sinh sẽ được miễn thi tất cả các môn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Thứ nhất, thí sinh được triệu tập tham gia kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế hoặc Olympic khu vực các môn văn hóa.

Tuy nhiên thí sinh phải đáp ứng các điều kiện: được triệu tập vào học kỳ 2 lớp 12, kết quả rèn luyện cả năm lớp 12 đạt mức tốt, học lực lớp 12 từ khá trở lên, có tên trong danh sách miễn thi của bộ.

Thứ hai, là thí sinh trong đội tuyển tham gia các cuộc thi Olympic quốc tế hoặc Olympic khu vực về khoa học kỹ thuật, văn hóa - văn nghệ.

Thí sinh cần đáp ứng các điều kiện gồm: được triệu tập vào học kỳ 2 lớp 12, kết quả rèn luyện và học tập cả năm lớp 12 đạt mức từ đạt trở lên; có tên trong công văn đề nghị miễn thi và xác nhận tham dự tập huấn, dự thi đúng quy định của cơ quan tuyển chọn gửi đến Sở giáo dục và đào tạo trước ngày thi tốt nghiệp THPT.

Thứ ba, thí sinh là người khuyết tật đặc biệt nặng và người khuyết tật nặng theo quy định; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên; con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, bản thân bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên. Thí sinh cần có giấy xác nhận do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Điều kiện được miễn thi môn ngoại ngữ

Theo quy chế, để được miễn thi môn ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp THPT, bộ quy định theo ba nhóm.

Thứ nhất, thí sinh là thành viên đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế môn ngoại ngữ theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thứ hai, thí sinh có một trong các chứng chỉ ngoại ngữ được quy định của quy chế hoặc các chứng chỉ ngoại ngữ được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận tương đương với Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (đạt từ bậc 3 trở lên và có giá trị sử dụng đến ngày làm thủ tục dự thi).

Thứ ba, thí sinh có đủ điều kiện miễn thi môn ngoại ngữ nhưng vẫn muốn tham gia thi môn ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp thì phải sử dụng kết quả thi môn ngoại ngữ để tính điểm xét tốt nghiệp THPT.

Danh mục chứng chỉ ngoại ngữ quy định của bộ như sau:

Bảo lưu điểm thi tốt nghiệp THPT ra sao? Theo quy chế thi tốt nghiệp THPT, thí sinh đã dự thi đủ các môn thi quy định nhưng chưa tốt nghiệp THPT và không bị kỷ luật hủy kết quả thi được bảo lưu điểm thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT trong kỳ thi năm liền kề tiếp theo. Môn thi được bảo lưu phải đạt từ 5,0 điểm trở lên. Thí sinh có điểm bảo lưu trong trường hợp nói trên, để được xét công nhận tốt nghiệp của kỳ thi năm liền kề tiếp theo phải đăng ký dự thi theo quy định (trong đó phải có môn thi được bảo lưu) và chỉ dự thi những môn thi mà không có điểm bảo lưu. Trong trường hợp thí sinh dự thi môn thi được bảo lưu, phải sử dụng kết quả thi để xét công nhận tốt nghiệp.

Tác giả: Nguyên Bảo

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ