Sở GD&ĐT Nghệ An thăm viếng 3 mẹ con tử vong thương tâm

Trước đó, ngày 6/3, đoàn công tác Uỷ ban An toàn Giao thông Quốc gia đã đến thăm hỏi, động viên mong muốn gia đình nạn nhân cố gắng vượt qua nỗi đau thương mất mát, để sớm ổn định cuộc sống. Riêng tài xế xe tải, Công an tỉnh Nghệ An hiện đang tạm giữ hình sự để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.