Nhận định bóng đá Hải Phòng vs SLNA, 18h00 ngày 27/8: Đối thủ khó 'nhằn'

SLNA luôn là đối thủ "khó nhằn" với Hải Phòng - Ảnh: Phan Tùng

Phân tích phong độ Hải Phòng vs SLNA

Sau thất bại trước Nam Định ở ngày khai màn, nhiều người lo lắng cho hành trình của Hải Phòng tại V.League 2025/26. Tuy nhiên, trên sân nhà Lạch Tray, đội bóng đất Cảng đã chứng minh một lần nữa, với HLV Chu Đình Nghiêm, họ chưa bao giờ là đối thủ dễ bị đánh bại.

Trước tân binh PVF-CAND đang hừng hực khí thế sau trận mở màn thắng lợi, Hải Phòng gặp đôi chút khó khăn trong nửa đầu của trận đấu. Họ để đối thủ dẫn bàn từ sớm nhưng bằng bản lĩnh và kinh nghiệm của đội bóng “cứng cựa” của V.League, Hải Phòng đã có chiến thắng ngược dòng 3-1 trước PVF-CAND.

Chiến thắng trước PVF-CAND giúp Hải Phòng giải tỏa sức ép về mặt tinh thần, củng cố thêm niềm tin ở chặng đường sắp tới. Ngoài ra, HLV Chu Đình Nghiêm cũng có thể hài lòng với những gì mà các học trò đã thể hiện. Sự trở lại của ngoại binh Friday hay màn “chào sân” Lạch Tray ấn tượng của các tân binh Hữu Nam, Xuân Nam… mang đến những tín hiệu lạc quan với Hải Phòng. Với những gì đã thể hiện, đội bóng đất Cảng vẫn cho thấy họ là đối thủ “khó nhằn” ở V.League 2025/26.

Ở vòng tới, Hải Phòng sẽ tiếp tục được chơi trên sân nhà để tiếp đón SLNA, đối thủ vừa tạo ra cú sốc bằng chiến thắng 2-1 trước ĐKVĐ Nam Định. Đây là kết quả gây bất ngờ với nhiều người bởi ngay trận khai màn, SLNA đã chịu cảnh tay trắng trước PVF-CAND. Tuy nhiên, khi được trở về sân nhà tiếp đón Nam Định, các học trò HLV Phan Như Thuật đã thể hiện bộ mặt hoàn toàn lột xác.

Trước các ngôi sao bên phía Nam Định, SLNA đã chơi một trận cực quyết tâm và xây dựng được đấu pháp hợp lý. HLV Như Thuật cùng các cộng sự cho thấy họ đã nghiên cứu rất kỹ các nhà ĐKVĐ V.League. Chiến thắng trước Nam Định có ý nghĩa rất lớn về mặt tinh thần với SLNA. Đội bóng xứ Nghệ không cần phải chờ quá lâu để tìm kiếm 3 điểm trọn vẹn đầu tiên ở mùa giải năm nay. Đây được xem là nguồn “doping” lớn giúp Khắc Ngọc cùng các đồng đội tự tin hơn trước chuyến làm khách đến sân Lạch Tray của Hải Phòng.

Thông tin lực lượng Hải Phòng vs SLNA

Hai đội có trong tay đội hình tốt nhất cho trận đấu sắp tới.

Đội hình dự kiến Hải Phòng vs SLNA

Hải Phòng: Đình Triệu, Tiến Dụng, Nhật Minh, Trung Hiếu, Việt Hưng, Antonio, Hữu Sơn, Bicou, Thế Tài, Tague, Hoàng Nam

SLNA: Văn Bình, Văn Huy, Nam Hải, Văn Khánh, Văn Cường, Quang Vinh, Khắc Ngọc, Carlos Enrique, Bá Quyền, Văn Lương, Olaha

Dự đoán tỷ số trận Hải Phòng vs SLNA

SLNA chưa bao giờ là đối thủ dễ chơi với Hải Phòng. Đội bóng xứ Nghệ luôn tạo ra rất nhiều khó khăn cho Hải Phòng trong mỗi lần đối đầu. Theo thống kê, 5 trận gần nhất gặp nhau, Hải Phòng có 4 trận hòa và 1 thất bại trước SLNA. Ở 2 trận gần nhất trên sân nhà, Hải Phòng đều không thể đánh bại được SLNA. Kịch bản tương tự nhiều khả năng sẽ tiếp tục lại diễn ra khi Hải Phòng tiếp đón SLNA ở vòng đấu tới. Trận đấu này nhiều khả năng sẽ khép lại với tỷ số hòa cho cả hai đội.

Dự đoán: 1-1

Tác giả: Song Anh

Nguồn tin: bongdaplus.vn