Nghệ An chốt ngày tuyển sinh vào lớp 10

Học sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 ở Nghệ An - Ảnh: DOÃN HÒA

Ngày 12-3, ông Nguyễn Văn Khoa - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An - cho biết sở đã quyết định giữ nguyên lịch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026 - 2027, tổ chức vào ngày 25 và 26-5; thi vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu dự kiến được tổ chức ngày 28-5.

Như vậy, năm nay kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của Nghệ An sẽ tổ chức trước 10 ngày so với các năm trước.

Việc điều chỉnh kỳ thi do năm nay lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến sẽ đẩy nhanh sớm 2 tuần, vào ngày 11 và 12-6.

Trước đó, ngày 10-3, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã có văn bản gửi UBND tỉnh giải trình một số nội dung tại dự thảo kế hoạch tuyển sinh đầu cấp lớp 6, lớp 10 năm học 2026 - 2027.

Trong đó, sở có đề xuất điều chỉnh lùi một tháng lịch thi vào lớp 10, vào các ngày 25 và 26-6 và lịch thi vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu là ngày 28-6.

Theo lý giải của ngành giáo dục Nghệ An, mục đích lùi thời gian để tập trung toàn bộ nhân lực thời gian cho công tác ôn thi, tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Sau khi sở trình phương án thay đổi lịch thi đã nhận được nhiều thông tin trái chiều. Phụ huynh và các nhà trường lo ngại nếu kéo dài thời gian ôn thi sẽ ảnh hưởng đến tâm lý học sinh, gây mệt mỏi trong quá trình ôn tập.

Ngoài ra lịch thi vào cuối tháng 6, trong thời điểm thời tiết nắng nóng gay gắt sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của học sinh. Kéo dài kỳ thi, buộc học sinh phải kéo dài thời gian đi học thêm, gây tốn kém, áp lực.

Năm 2026, thí sinh dự thi vào lớp 10 trên địa bàn tỉnh Nghệ An sẽ tăng đột biến với khoảng 57.000 thí sinh dự thi. Trong khi đó, tỉ lệ đậu vào các trường công lập trên toàn tỉnh mỗi năm chỉ khoảng 70%.

Số còn lại sẽ học ở các trường ngoài công lập, các trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp.

Trước việc tăng số lượng thí sinh tuyển sinh vào lớp 10, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An sẽ sớm đẩy nhanh việc xây dựng đề án chuyển Trường PT Hermann Gmeinerr thành trường công lập, mở rộng cơ sở 2 của Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng và Trường THPT Lê Viết Thuật.

Đồng thời sở sẽ tăng chỉ tiêu tối đa cho các trường công lập ở thành phố Vinh cũ và các trường lân cận; không thực hiện đổi nguyện vọng sau khi thi vào lớp 10, không cho chuyển học sinh lớp 10 trong học kỳ I.

Tác giả: Doãn Hòa

Nguồn tin: tuoitre.vn