SLNA - Công an Hà Nội: Cuộc chiến không khoan nhượng trên sân Vinh

Hiện Công an Hà Nội chỉ còn cách Top 3 đúng 5 điểm. Ảnh: TTXVN

Với phong độ hiện tại, đội bóng xứ Nghệ được nhận định sẽ khó cản được bước của đội bóng ngành Công an.

Thất bại 1 - 2 trên sân Gò Đậu của Bình Dương ở lượt trước đã đẩy SLNA rơi vào vòng xoáy nguy hiểm với 12 điểm, và chỉ còn hơn đội cuối bảng SHB Đà Nẵng 3 điểm.

Đúng vào thời điểm khó khăn, SLNA lại gặp phải ứng viên vô địch Công an Hà Nội - đội bóng đang muốn duy trì mạch chiến thắng để trở lại đường đua vô địch.

Trong lịch sử đối đầu giữa hai đội, Công an Hà Nội đang áp đào. Kể từ mùa giải 2023, đội bóng Thủ đô đã bất bại trước SLNA tại V-League với 3 thắng, 1 hòa sau 4 lần chạm trán.

Hiện Công an Hà Nội chỉ còn cách Top 3 đúng 5 điểm. Thêm một chiến thắng trước đội chủ sân Vinh sẽ giúp đội bóng của HLV Polking rút ngắn khoảng cách với nhóm xếp trên, qua đó hướng đến mục tiêu cạnh tranh chức vô địch ở mùa giải năm nay.

Để ghi được bàn vào lưới Công an Hà Nội thời điểm này là bài toán khó với các chân sút SLNA. Đội chủ nhà đang là đội có hàng công tệ nhất giải tính đến thời điểm này (chỉ ghi được 9 bàn sau 14 trận).

Với Công an Hà Nội, chiến thắng ở trận mở màn lượt về trước đối thủ nặng ký Thể Công Viettel đang mang đến sự tự tin lớn cho các học trò của HLV Polking. Chiến thắng đó đã chấm dứt chuỗi 4 trận không thắng ở giải vô địch quốc của họ. Lần gần nhất Công an Hà Nội thắng 2 trận liên tiếp ở V-League đã diễn ra từ tháng 11 năm ngoái. Còn trên sân khách, thì đúng 1 năm qua, đội bóng của HLV Polking chỉ thắng được 1 trận xa nhà.

Đội khách đang sở hữu bộ đôi ngoại binh tiền đạo ngoại rất chất lượng là Alan Sebastiao (8 bàn) và Leo Artur (7 bàn). Với phong độ của cặp đôi này, Công an Hà Nội có thể xuyên thủng bất kỳ hàng thủ mạnh nào. Hàng thủ của SLNA được dự báo sẽ có trận đấu vất. Đội bóng này khá yếu khi kém thứ hai tại giải và đã để thủng lưới đến 22 bàn sau 14 trận.

Điều mà HLV Phan Như Thuật tự tin có thể có điểm trước Công an Hà Nội là lợi thế sân nhà. Trên sân Vinh, SLNA đã có 3 chiến thắng liên tiếp.

Trong khi đó, Công an Hà Nội thi đấu không tốt trên sân khách mùa giải này. Sau 7 lần hành quân xa nhà, đội bóng ngành Công an chỉ có được 1 chiến thắng, 3 trận hòa và để thua 3 trận. Chiến thắng duy nhất đó lại là chiến thắng trước ĐKVĐ Thép Xanh Nam Định. Có thể thấy, phong độ của Công an Hà Nội là rất thất thường, vì thế trận đấu này sẽ rất khó để dự đoán kết quả cuối cùng.

Nếu thua ở trận đấu này và Đà Nẵng thắng thì SLNA sẽ rơi xuống vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng V-League mùa này. Ảnh: TTXVN

Ở trận lượt đi, SLNA đã cầm hòa Công an Hà Nội 1 - 1 ngay tại sân Hàng Đẫy. Trận đấu đó, đội bóng xứ Nghệ đã cầm hòa khi chỉ còn 10 người trên sân từ phút 54 sau khi tiền vệ Nguyễn Văn Bách nhận thẻ đỏ.

Trận này, Công an Hà Nội sẽ không có sự phục vụ của 2 trụ cột quan trọng là thủ môn Nguyễn Filip và trung vệ Hugo Gomes, vì đã nhận đủ 3 thẻ vàng. Nguyễn ới sự thiếu vắng này sẽ khiến hàng phòng ngự của đội khách dễ bị đánh sập. Nếu thầy trò huấn luyện viên Phan Như Thuật khai thác thành công những điểm yếu của đội khách, thì SLNA sẽ hy vọng giữ lại 3 điểm trên sân Vinh.

Trận đấu giữa SLNA và Công an Hà Nội sẽ diễn ra lúc 18 giờ ngày 1/3. Nếu để thua ở trận đấu này và Đà Nẵng thắng thì SLNA sẽ rơi xuống vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng V-League mùa này.

Dự kiến đội hình xuất phát của 2 đội:

SLNA: Văn Việt, Đình Hoàng, Zaracho, Văn Thành, Văn Huy, Mạnh Quỳnh, Xuân Tiến, Văn Bách, Quang Vinh, Kuku, Olaha

Công an Hà Nội: Sỹ Huy, Văn Thanh, Quang Vinh, Việt Anh, Đình Trọng, Quang Hải, Leo Artur, Văn Đức, Thành Long, Vitao, Alan

Tác giả: L.Sơn

Nguồn tin: Báo Tin tức