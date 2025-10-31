Singapore tịch thu du thuyền và nhiều tài sản giá trị của ông trùm Prince Group

Ngày 30-10, cảnh sát Singapore đã thu giữ và phong tỏa nhiều tài sản - gồm một du thuyền, 11 ô tô và nhiều chai rượu - có liên quan đến doanh nhân Campuchia Chen Zhi và Tập đoàn Prince Group - Ảnh: Lực lượng Cảnh sát Singapore

Theo báo Straits Times, ngày 30-10, cảnh sát Singapore đã thu giữ và ban hành lệnh cấm chuyển nhượng đối với sáu bất động sản cùng nhiều tài sản tài chính liên quan đến doanh nhân Campuchia Chen Zhi và Tập đoàn Prince Group, do nghi ngờ dính líu đến các tội rửa tiền và làm giả giấy tờ.

Đến ngày 31-10, cảnh sát thông báo tổng giá trị ước tính của số tài sản bị thu giữ - bao gồm tài khoản ngân hàng, tài khoản chứng khoán và tiền mặt - vượt quá con số 150 triệu SGD (khoảng 115,9 triệu USD).

Ngoài ra một du thuyền, 11 xe ô tô và nhiều chai rượu cao cấp cũng nằm trong danh mục bị áp dụng lệnh cấm chuyển nhượng. Cảnh sát cho biết hiện chủ tịch Chen Zhi và các cộng sự thân cận không có mặt tại Singapore.

Theo Hãng tin Reuters, chiến dịch thu giữ diễn ra sau khi Anh và Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt đối với mạng lưới này, cáo buộc họ vận hành các trung tâm lừa đảo sử dụng lao động cưỡng bức để chiếm đoạt tiền của nạn nhân trên khắp thế giới.

Prince Group tự nhận mình là một tập đoàn kinh doanh đa quốc gia, có nhiều dự án khu nghỉ dưỡng và khách sạn tại Campuchia.

Vào năm 2024, cảnh sát Singapore đã nhận được thông tin từ Văn phòng Báo cáo giao dịch đáng ngờ (STRO) của Singapore về những hoạt động tài chính bất thường của ông Chen và nhóm liên quan.

Sau đó cơ quan chức năng đã phối hợp với các đối tác nước ngoài để thu thập thêm thông tin và hỗ trợ điều tra, do các hoạt động tội phạm bị nghi diễn ra bên ngoài lãnh thổ Singapore.

Sau khi tiếp nhận thêm thông tin từ Mỹ và Anh ngày 14-10, cảnh sát Singapore cùng Mạng lưới Phối hợp và Hợp tác điều tra rửa tiền (AML Network) đã mở chiến dịch truy quét quy mô lớn đối với ông Chen và các đồng phạm vào ngày 30-10.

Theo Chính phủ Anh, các “trung tâm lừa đảo” này đặt tại Campuchia, Myanmar và nhiều nước trong khu vực, nơi nhiều người bị lừa bằng quảng cáo tuyển dụng giả, sau đó bị ép thực hiện hành vi lừa đảo trực tuyến dưới sự đe dọa bạo lực và tra tấn.

Đồng thời ông Chen Zhi đã bị chính quyền Mỹ truy tố với các cáo buộc âm mưu lừa đảo qua mạng, âm mưu rửa tiền và điều hành các khu trại lừa đảo cưỡng bức lao động tại Campuchia.

Bộ Tài chính Mỹ mô tả đây là chiến dịch trừng phạt lớn nhất từng diễn ra ở Đông Nam Á, nhắm vào 146 cá nhân trong tổ chức tội phạm này.

Cảnh sát Singapore cho biết hiện cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục.

Tác giả: Công Khải

Nguồn tin: tuoitre.vn