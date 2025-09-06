U23 Việt Nam - U23 Singapore: Tiến gần tấm vé dự vòng chung kết Giải U23 châu Á 2026

U23 Việt Nam hướng đến chiến thắng thứ 2 ở bảng C. Ảnh: VFF

Ở trận ra quân, U23 Việt Nam đã đánh bại U23 Bangladesh 2 - 0, trong khi đó U23 Singapore để thua Yemen 1 - 2.

Về lý thuyết, U23 Singapore mạnh hơn Bangladesh khá nhiều và được dự đoán sẽ mang đến nhiều khó khăn cho đoàn quân của HLV Kim Sang-sik.

Nhưng nếu có thể chơi đúng sức và thận trọng, U23 Việt Nam vẫn sẽ bỏ túi 3 điểm ở trận đấu này. Và nếu có được chiến thắng trước U23 Singapore, U23 Việt Nam sẽ tiến thêm một bước nữa đến tấm vé dự vòng chung kết Giải U23 châu Á 2026.

U23 Singapore không phải là thách thức lớn. Tuy nhiên, trong những năm qua, U23 Singapore đã gây ra không ít khó khăn cho U23 Việt Nam. Thống kê cho thấy, Việt Nam chỉ thắng 1/4 trận gần đây gặp U23 Singapore, đó là chiến thắng 7 - 0 ở giải vô địch U23 Đông Nam Á 2022. Ở trận đối đầu gần nhất tại vòng loại U23 châu Á 2024, U23 Việt Nam đã để đối thủ này cầm chân với tỷ số 2 - 2.

U23 Singapore (áo đỏ) không phải là thách thức lớn với U23 Việt Nam. Ảnh: VFF

Trong trận đấu U23 Bangladesh, dù có chiến thắng nhưng đoàn quân của HLV Kim Sang-sik đã gặp nhiều khó khăn. Trước đối thủ bị đánh giá thấp nhất bảng đấu này nhưng các cầu thủ trẻ U23 Việt Nam không thể hiện được sự áp đảo, khác biệt về đẳng cấp. Khả năng kết nối, những đường chuyền và dứt điểm quyết định của U23 Việt Nam đều có vấn đề. Các cầu thủ bắt nhịp với trận đấu khá chậm khiến lối chơi không được thanh thoát. Một vài trị trí ở U23 Việt Nam chơi chưa tốt, dẫn đến đội bóng bị lạc nhịp, thiếu sự hiệu quả trong các phương án tấn công. Nhiều ý kiến nhận định thầy trò HLV Kim Sang-sik vẫn đang giấu bài, bởi trận đấu có tính chất quyết định tới tấm vé đi tiếp ở bảng C là cuộc đọ sức với U23 Yemen. Nhưng trước khi bước vào trận đấu quan trọng này, U23 Việt Nam cần phải thể hiện một bộ mặt tích cực hơn khi gặp U23 Singapore. Ở bảng C, U23 Yemen được nhận định là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với U23 Việt Nam. Do đó, thầy trò HLV Kim Sang-sik cần phải đảm bảo chiến thắng trước U23 Singapore, trước khi quyết chiến với U23 Yemen ở lượt trận cuối cùng. Trước trận đấu giữa U23 Việt Nam và Singapore, U23 Yemen sẽ chạm trán Bangladesh lúc 16 giờ. Đây là cơ hội để U23 Yemen kiếm thêm 3 điểm, củng cố vững chắc 1 trong 2 vị trí đầu bảng trước khi quyết đấu chủ nhà Việt Nam.