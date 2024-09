Siêu đội hình 11 cầu thủ Việt kiều

Thủ môn: Nguyễn Filip

Nguyễn Filip luôn là cầu thủ Việt kiều được chú ý nhiều nhất tại V.League trong 2 mùa gần đây. Việc có một cầu thủ từng được triệu tập lên đội tuyển CH Séc, từng được hít thở bầu không khí tại Europa League hay Conference League xuất hiện ở sân chơi V.League khiến giá trị và chất lượng của giải VĐQG Việt Nam ngày càng được nâng tầm.

Khi về V.League chơi bóng, Filip Nguyễn đã thể hiện được tầm ảnh hưởng khi phần nào giúp CLB Công an Hà Nội vô địch V.League 2023.

Nguyễn Filip hiện được xem là thủ môn số 1 của ĐT Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang Sik

Ở mùa giải 2024/25, Nguyễn Filip sẽ là nhân tố quan trọng của đội bóng ngành công an trong tham vọng giành lại ngôi vương tại V.League và đạt thành tích cao tại giải vô địch các CLB Đông Nam Á. Tại ĐT Việt Nam, trong lúc Đặng Văn Lâm không có phong độ cao, Filip Nguyễn hiện đang được xem là thủ thành số 1 trong mắt HLV Kim Sang Sik.

Hậu vệ: Brandon Ly, Kyle Colonna, Legley Adou Minh, Jason Pendant Quang Vinh

Kyle Colonna và Legley Adou Minh ngay lập tức để lại những ấn tượng tại vòng 1 V.League 2024/25. Với Colonna, trung vệ Việt kiều Mỹ này đã có 90 phút ấn tượng trong ngày ra mắt Hà Nội FC. Trong khi Legley Adou Minh thậm chí còn ghi bàn giúp CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh giành chiến thắng "sốc" trước nhà ĐKVĐ V.League mùa trước là Thép Xanh Nam Định. Sau vòng đấu đầu tiên, cả Colonna và Adou Minh đều thể hiện khát khao được cống hiến cho ĐT Việt Nam.

Jason Pendant Quang Vinh sẽ là sự bổ sung chất lượng cho cánh trái của ĐT Việt Nam

Trong khi Jason Pendant Quang Vinh và Brandon Ly có lẽ là 2 cái tên không còn xa lạ với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Cụ thể, Jason Pendant Quang Vinh đã nhiều lần được tiến cử lên ĐT Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo. Tuy nhiên anh chưa đủ điều kiện lên tuyển vì chưa có quốc tịch Việt Nam. Thế nhưng, việc trung vệ 27 tuổi trở về V.League thi đấu và khoác áo CLB Công an Hà Nội sẽ giúp anh sớm hoàn thành thủ tục nhập tịch Việt Nam và được triệu tập lên màu áo “những chiến binh sao vàng”.

Legley Adou Minh đã có màn thể hiện xuất sắc trước Nam Định ngay trong trận anh ra mắt Hà Tĩnh

Với Brandon Ly, đây là cầu thủ gốc Việt đầu tiên được ký hợp đồng chuyên nghiệp với một đội bóng đang chơi tại Premier League là Burnley. Nếu cả 2 có quốc tịch Việt Nam, chắc chắn đây sẽ là sự bổ sung rất chất lượng cho ĐT Việt Nam trong tương lai.

Tiền vệ: Thomas-Lê Desurmont, Đỗ Nguyễn Thành Chung, Alex Bùi, Damian Vũ Thành

Thomas-Lê Desurmont sinh năm 2006, hiện đang thi đấu tại đội U17 Mainz 05. Desurmont là cầu thủ mang 3 dòng máu Luxembourg, Pháp và Việt Nam. Nói về khả năng thi đấu, chân sút này có thể chơi được ở mọi khu vực giữa sân, từ tiền vệ phòng ngự, tiền vệ trung tâm đến tiền vệ tấn công.

Song song với đó, việc sở hữu tốc độ cùng kỹ thuật tốt giúp Desurmont có thể di chuyển linh hoạt và hỗ trợ đồng đội hiệu quả trong những tình huống di chuyển bóng nhanh. Tại cấp độ trẻ của ĐTQG, Desurmont đã có 3 lần khoác áo U17 Luxembourg. Trong tương lai, chân sút sinh năm 2006 sẽ tính đến việc về thi đấu tại Việt Nam.

Cái tên thứ 2 là Đỗ Nguyễn Thành Chung. Đây là cầu thủ vô cùng triển vọng tại Bulgaria. Được biết, cầu thủ này sinh năm 2005, có bố mẹ là người Việt Nam. Hiện tại anh đang chơi ở vị trí tiền vệ phòng ngự cho CLB Slavia Sofia (Bulgaria). Mùa giải 2022/23, Đỗ Nguyễn Thành Chung có 16 lần ra sân tại giải Vô địch quốc gia Bulgaria cho Slavia Sofia và 2 lần ở mùa này. Tiền vệ sinh năm 2005 cũng thường xuyên được gọi vào đội hình U17 và U19 Bulgaria. Mới nhất, anh đã được triệu tập lên U19 Bulgaria để dự vòng loại U19 EURO. Trước đó, cầu thủ 18 tuổi cũng từng được các tuyển trạch viên của lò đào tạo La Masia săn đón.

Đỗ Nguyễn Thành Chung từng lọt vào mắt xanh của các tuyển trạch viên lò đào tạo La Masia

Hai cái tên còn lại là Alex Bùi và Damian Vũ Thành. Mặc dù đang thi đấu tại các cấp độ thấp ở các giải VĐQG Séc và Ba Lan, nhưng tiềm năng của bộ đôi này vô cùng triển vọng. Alex Bùi hiện đang khoác áo U19 Bohemians Praha 1905, có thể thi đấu đa năng ở nhiều vị trí trên hàng công. Trong khi Damian Vũ Thành đang khoác áo CLB Olimpia Grudziadz ở giải hạng 3 Ba Lan, giải đấu có trình độ tương đương với V.League.

Dù tuổi đời còn rất trẻ, thế nhưng Damian Vũ Thành đang là trụ cột không thể thiếu trong đội hình của Olimpia Grudziadz. Thể hình của chân sút sinh năm 2003 khá ấn tượng khi anh cao tới 1m80. Nếu có thể về Việt Nam chơi bóng trong tương lai, Damian Vũ Thành sẽ là nhân tố sáng ở vị trí hàng tiền vệ.

Tiền đạo: Ibrahim Maza, Kaelin Nguyễn

Ibrahim Maza là cầu thủ có bố là người Algeria và mẹ là người Việt Nam. Hiện tại, cầu thủ sinh năm 2005 đang thi đấu cho Hertha Berlin tại giải hạng 2 Đức. Ở đầu mùa giải 2023/24, Maza phải vật lộn với chấn thương và chỉ ra sân vỏn vẹn 2 trận cho đội B của Hertha Berlin.

Tuy nhiên ở giai đoạn 2 của mùa giải, tiền đạo sinh năm 2005 đã có 13 lần ra sân cho đội một của Hertha Berlin, CLB đang thi đấu tại giải hạng 2 Đức (Bundesliga 2). Cụ thể, chân sút 19 tuổi ghi một bàn thắng và đóng góp 2 kiến tạo. Theo thống kê từ CIES Football, Ibrahim Maza đã nằm trong danh sách Top 10 tiền vệ nằm trong lứa tuổi U19 tạo ra nhiều cú sút chính xác nhất thế giới trong năm 2024.

Maza cũng nhiều lần được triệu tập lên các đội tuyển trẻ của Die Mannschaft. Với sự cạnh tranh khốc liệt tại các cấp độ tại ĐT Đức, Maza hoàn toàn có thể cống hiến cho ĐT Việt Nam trong tương lai nếu như có quốc tịch.

Ibrahim Maza được xem là ngôi sao tương lai của Bundesliga

Chính những màn trình diễn ấn tượng của Ibrahim Maza đã giúp anh lọt vào mắt xanh của nhiều CLB hàng đầu tại châu Âu. Vào tháng 6 vừa qua, 4 đội bóng tại Premier League gồm West Ham, Brighton, Brentford và Leicester City là những CLB muốn có được sự phục vụ của tiền đạo gốc Việt sinh năm 2005. Trước đó, Juventus cũng đã thể hiện sự quan tâm nhất định với Maza.

Với Kaelin Nguyễn, đây là chân sút người Việt gốc New Zealand. Được biết, cầu thủ này sở hữu chiều cao lên đến 1m85. Hiện Kaelin Nguyễn đang cố gắng hoàn tất thủ tục nhập tịch Việt Nam. Trước đó, chân sút sinh năm 2003 từng được HLV Troussier ngỏ lời gọi lên U23 Việt Nam tham dự giải U23 Panda Cup tại Trung Quốc, nhưng sau đó giải đấu bị huỷ. Mùa hè vừa qua, Kaelin Nguyễn từng có thời gian thử việc cùng CLB Hải Phòng. Tuy nhiên, vì lí do cá nhân nên anh đã quyết định quay trở về New Zealand để tiếp tục phát triển sự nghiệp.

Tác giả: Thiên Minh

Nguồn tin: bongdaplus.vn