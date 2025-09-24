Siêu bão Ragasa càn quét Trung Quốc với sức gió 212km/h

Khung cảnh âm u, sóng lớn ập vào bờ khi siêu bão Ragasa đổ bộ khu vực Tseung Kwan O ở Hong Kong (Trung Quốc) ngày 24-9 - Ảnh: REUTERS

Theo báo South China Morning Post, ngày 24-9, siêu bão Ragasa đổ bộ miền nam Trung Quốc, gây gió giật 212km/h ở thành phố Chu Hải (tỉnh Quảng Đông), hàng chục triệu người chịu ảnh hưởng.

Theo Trung tâm Khí tượng quốc gia Trung Quốc, bão Ragasa đổ bộ vào Quảng Đông trưa 24-9 (giờ địa phương) sau khi quét qua Hong Kong buổi sáng.

Cơn bão duy trì cấp siêu bão suốt 74 giờ, gây mưa lớn diện rộng từ Quảng Đông - Giang Tô, An Huy.

Quảng Đông nâng cảnh báo bão lên cấp 1, sơ tán hơn 371.000 dân, huy động 38.000 lính cứu hỏa, 23 tàu cứu hộ, trực thăng và máy bay không người lái ứng cứu.

Quân đội Trung Quốc tuyên bố lực lượng và cơ quan chức năng đã ở trạng thái "sẵn sàng chiến đấu", trang bị thuyền tấn công, áo phao và thiết bị cứu hộ.

Công nhân sử dụng máy bơm tự động để hút nước tại những khu vực ngập lụt sau siêu bão Ragasa ở Hong Kong (Trung Quốc) ngày 24-9 - Ảnh: REUTERS

Hơn 10 thành phố ở Quảng Đông, gồm Thâm Quyến và Chu Hải, đóng cửa trường học, chợ, doanh nghiệp và ngưng giao thông công cộng.

Riêng Thâm Quyến hủy hơn 500 chuyến bay, dừng toàn bộ xe buýt, taxi, tàu điện ngầm và cao tốc từ tối 23-9 (giờ địa phương). Các tập đoàn lớn như Foxconn, Meituan, Alibaba, JD.com cũng tạm ngưng hoạt động.

Người dân được khuyến cáo tích trữ nhu yếu phẩm, di chuyển vào đất liền; nhiều khách sạn được trưng dụng làm nơi trú ẩn. Chính quyền gia cố cửa kính, dọn vật cản, chặt cây lớn và kiểm tra công trình, đường hầm, khu vực núi để phòng rủi ro.

Các công ty bảo hiểm tại Thâm Quyến mở đường dây nóng 24/7, điều hàng trăm xe cứu hộ và xe kéo hỗ trợ người dân, đồng thời phối hợp chính quyền giám sát thành phố bằng drone.

Con đường Stanley Mound tại Hong Kong (Trung Quốc) ngập lụt nghiêm trọng vào ngày 24-9 sau cơn bão Ragasa - Ảnh: REUTERS

Tại Hong Kong, chính quyền phát cảnh báo bão cấp 10 - mức cao nhất - ngày 24-9, đóng cửa trường học, sân bay và dịch vụ vận tải. Hầu hết chuyến bay thương mại đã ngưng từ tối 23-9 và dự kiến kéo dài đến 25-9.

Các tập đoàn năng lượng Trung Quốc cũng tăng cường phòng ngừa. Tập đoàn Hạt nhân quốc gia sơ tán hơn 14.000 công nhân khỏi công trường xây dựng nhà máy điện hạt nhân Lufeng (Quảng Đông). Tập đoàn Điện lưới miền nam huy động 40.000 nhân viên ứng phó tại 5 tỉnh.

Tại Đài Loan, siêu bão Ragasa gây lở đất, làm vỡ hồ chứa nước lớn ở huyện Hoa Liên, khiến 14 người chết, 18 người bị thương và hàng trăm người mất tích, theo Tân Hoa xã.

Một chiếc ô tô bị mắc kẹt trong dòng nước lũ ngày 23-9, sau khi một hồ chứa bị vỡ gây ngập lụt thị trấn Quang Phục, huyện Hoa Liên, Đài Loan, Trung Quốc - Ảnh: AFP

Những chiếc ô tô bị hư hỏng do ngập lụt, vỡ hồ chứa sau siêu bão Ragasa tại Hoa Liên (Đài Loan) ngày 24-9 - Ảnh: REUTERS

Trong khi Ragasa được dự báo suy yếu dần do ảnh hưởng địa hình và khối không khí khô, cơ quan khí tượng cảnh báo mưa lớn và gió mạnh vẫn kéo dài đến hết ngày 25-9.

Tuy nhiên một cơn bão mới mang tên Bualoi đã hình thành sáng 24-9 ở phía đông Philippines và dự kiến tiến vào Biển Đông cuối tuần này, khiến tình hình sắp tới càng thêm đáng lo ngại, theo SCMP.

Theo cơ quan khí tượng Thâm Quyến, cường độ gió trung tâm của Ragasa đạt đến 55m/s, vượt qua siêu bão Mangkhut - cơn bão mạnh nhất thế giới năm 2018. Tuy nhiên khi di chuyển gần vùng biển Thâm Quyến, sức gió ảnh hưởng thành phố dự báo yếu hơn Mangkhut. Năm 2018, cơn bão Mangkhut đã làm ít nhất 4 người chết ở Quảng Đông và gây thiệt hại kinh tế trực tiếp hơn 4,2 tỉ nhân dân tệ.

