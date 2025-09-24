Sáu sân bay nằm trong vùng ảnh hưởng của siêu bão Ragasa

Chiều 23-9, Cục Hàng không Việt Nam phát công điện yêu cầu các đơn vị trong ngành chủ động ứng phó với siêu bão Ragasa, dự kiến ảnh hưởng trực tiếp đến 6 sân bay gồm: Nội Bài (Hà Nội), Vân Đồn (Quảng Ninh), Cát Bi (Hải Phòng), Thọ Xuân (Thanh Hóa), Vinh (Nghệ An) và Đồng Hới (Quảng Bình).

Ảnh: Phan Công

Để đảm bảo an toàn bay, Cục yêu cầu trực 24/24 giờ, kiểm tra toàn bộ hệ thống kết cấu hạ tầng, thông tin liên lạc tại các sân bay, kịp thời phát hiện và xử lý sự cố, chủ động cập nhật thông tin khí tượng để kịp thời đề xuất phương án khai thác phù hợp, an toàn.

Đồng thời, triển khai các phương án phòng chống mưa bão, ngập úng, bảo vệ công trình, thiết bị, đảm bảo khai thác an toàn, nhanh chóng ổn định sau bão.

Ba sân bay đang thi công gồm Cát Bi, Vinh, Đồng Hới được yêu cầu tạm dừng thi công khi cần thiết, xác định điểm dừng kỹ thuật, chuẩn bị phương án khắc phục sự cố công trình do mưa bão gây ra.

Các hãng hàng không và đơn vị điều hành bay được chỉ đạo theo dõi sát diễn biến bão, chủ động điều chỉnh lịch bay, kế hoạch bay, cập nhật liên tục thông tin từ các đơn vị khí tượng để đảm bảo an toàn cho hành khách và máy bay.

Ngoài ra, Cục Hàng không lưu ý khả năng xảy ra mưa lớn sau bão, đề nghị Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) và các cơ sở khí tượng tăng cường cập nhật dự báo, cảnh báo, cung cấp thông tin kịp thời tới các đơn vị khai thác.

"Mục tiêu là bảo vệ an toàn tuyệt đối cho người và tài sản, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai và đảm bảo hoạt động bay nhanh chóng phục hồi sau bão"- Cục Hàng không nhấn mạnh.

Thêm loạt chuyến bay hoãn, hủy do bão số 9 Ragasa

Sau thông báo về loạt chuyến bay bị ảnh hưởng do siêu bão Ragasa trong ngày 23-9, chiều cùng ngày, Vietnam Airlines cho biết tiếp tục điều chỉnh lịch khai thác một số chuyến bay nhằm bảo đảm an toàn cho hành khách và phi hành đoàn.

Cụ thể, ngày 23-9, chuyến bay VN580 hành trình TP HCM - Cao Hùng (Đài Loan, Trung Quốc) được điều chỉnh thời gian cất cánh sang 3 giờ ngày 24-9; chuyến bay VN586 hành trình Hà Nội - Cao Hùng (Đài Loan, Trung Quốc) được thay đổi lịch khai thác sang 3 giờ 15 ngày 24-9.

Bên cạnh đó, Vietnam Airlines sẽ huỷ các chuyến bay giữa Hà Nội, TP HCM và Hồng Kông (Trung Quốc); Hà Nội, TP HCM và Quảng Châu (Trung Quốc) trong hai ngày 23 và 24-9.

Ngoài ra, trong ngày 24-9, các chuyến bay đến và đi từ sân bay Cát Bi (Hải Phòng) sẽ điều chỉnh giờ cất, hạ cánh trước 11 giờ.

Trong cùng thời gian này, một số chuyến bay nội địa và quốc tế khác có thể bị ảnh hưởng dây chuyền do tác động của bão.

