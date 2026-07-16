Giới thành đạt xứ Thanh tìm thấy tổ ấm hoàn mỹ tại K-Park Avenue

Không gian để những khoảnh khắc gia đình trở nên trọn vẹn

Khi điều kiện sống ngày càng nâng cao, khái niệm về một tổ ấm cũng thay đổi. Với nhiều gia đình thành đạt, giá trị của ngôi nhà không đơn thuần nằm ở diện tích hay vị trí, mà ở khả năng kết nối các thế hệ và tạo nên những trải nghiệm sống đủ đầy mỗi ngày.

Đó cũng là lý do ngày càng nhiều gia đình tại Thanh Hóa lựa chọn chuyển từ mô hình nhà phố truyền thống sang căn hộ cao cấp. Nếu nhà phố thường chia tách không gian theo từng tầng, khiến các thành viên ít có cơ hội gặp gỡ, thì căn hộ được thiết kế trên cùng một mặt bằng lại mở ra sự gắn kết tự nhiên giữa các thế hệ.

Prestige Residence mang đến hệ sinh thái cao cấp giúp gia chủ tự tay "đạo diễn" cuộc sống.

Dòng căn hộ 3 phòng ngủ Prestige Residence tại K-Park Avenue chính là lựa chọn hoàn hảo cho “kịch bản sống” ấy. Tại đây, chốn an cư được tính toán kỹ lưỡng để vừa tăng cường kết nối, vừa đảm bảo chiều sâu của sự riêng tư.

Phòng khách, khu vực bếp và bàn ăn thiết kế mở, tạo nên không gian chung rộng lớn, lý tưởng cho những "đại cảnh" sum vầy. Đó là nơi ông bà ngồi thưởng trà ngắm cháu chắt nô đùa, là nơi cả gia đình quây quần bên bàn ăn ấm cúng. Thế nhưng, đằng sau những cánh cửa phòng ngủ lại là không gian riêng tư, tôn trọng thế giới nội tâm của từng thế hệ.

Chuỗi tiện ích 5 sao dưới thềm Prestige Residence.

Điểm đặc biệt nhất của dòng căn hộ Prestige Residence chính là lợi thế 100% căn góc. Mỗi căn hộ đều sở hữu mặt thoáng đắt giá, mang ánh sáng đa chiều và sự thông gió tự nhiên luân chuyển vào từng góc sống.

Sau một ngày làm việc, trở về căn hộ ngập ánh sáng, đón làn gió tự nhiên và ngắm nhìn những “thước phim chữa lành” từ khoảng xanh yên tĩnh nơi ban công trở thành cách để chủ nhân Prestige Residence tái tạo năng lượng, cân bằng nhịp sống và có nhiều thời gian hơn dành cho gia đình.

Mỗi ngày đều mang cảm hứng như một thước phim đẹp

Cuộc sống gia đình sẽ mất đi sự viên mãn nếu mỗi ngày phải đối mặt với những “drama” mệt mỏi của nhà phố truyền thống, như ngõ nhỏ, xe không có chỗ đỗ, thiếu không gian cho con trẻ vui chơi, tiếng ồn không dứt từ hàng quán lề đường.

Tại Prestige Residence, những phiền toái ấy được hóa giải bởi đặc quyền sống all-in-one cùng hệ tiện ích đẳng cấp ngay dưới thềm nhà. Hai hầm đỗ xe quy mô lớn (bãi đỗ mặt đất có trạm sạc) giải quyết gọn gàng bài toán phương tiện. Hệ thống an ninh đa lớp hoạt động 24/7 đảm bảo sự riêng tư và an toàn tuyệt đối.

Chỉ với một nút chạm thang máy, các thế hệ trong gia đình đã bước vào chuỗi 30 tiện ích mang cảm hứng K-Luxury, từ cổng chào Seoul Light Gate rực rỡ, hồ cảnh quan đến bể bơi resort xanh mát. Mọi nhu cầu từ nghỉ dưỡng, rèn luyện sức khỏe đến giải trí đều được đáp ứng để mỗi ngày trôi qua tại Prestige Residence đều nhẹ nhàng, lộng lẫy như những thước phim Hàn Quốc.

K-Park Avenue sẽ cất nóc vào quý III/2026 và sẵn sàng bàn giao sớm trong năm 2027.

Theo kế hoạch, K-Park Avenue sẽ cất nóc vào quý III/2026 và dự kiến bàn giao trong năm 2027. Tiến độ thi công rõ ràng cho phép khách hàng sớm trải nghiệm thực tế không gian sống, đánh giá tầm nhìn, hướng nắng, hướng gió để lựa chọn căn hộ phù hợp, đồng thời có thêm thời gian hoàn thiện nội thất theo phong cách riêng trước khi dọn về sinh sống.

Vượt lên trên một chốn an cư, Prestige Residence kiến tạo một môi trường sống nơi mọi thế hệ đều tìm thấy giá trị và niềm vui của riêng mình. Đó là nơi những bữa cơm đủ đầy, tiếng cười của con trẻ hay những buổi tối quây quần bên người thân trở thành những ký ức đẹp được vun đắp mỗi ngày. Sở hữu Prestige Residence, vì thế, là cách những người thành đạt nắm lấy chiếc ghế đạo diễn, kiến tạo nên những khung hình hạnh phúc cho tổ ấm của mình và những người thân yêu.

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Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn