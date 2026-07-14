Phát ngôn của chủ tiệm vàng Kim Lý trước khi bị khởi tố gây chú ý: "Mình làm đúng thì không có gì phải sợ"

Ngày 14/7, thông tin bà Lê Thị Ngọc Mỹ chủ tiệm vàng Kim Lý bị khởi tố để điều tra về hành vi buôn lậu đã thu hút sự chú ý của dư luận. Đáng chú ý, chỉ hơn 1 tháng trước, bà từng có những phát ngôn mạnh mẽ trước loạt tin đồn bủa vây hoạt động kinh doanh của tiệm vàng này.

Bộ Công an cho biết, trong quá trình mở rộng chuyên án 268V đấu tranh với đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố thêm 4 bị can về tội Buôn lậu.

Theo Vietnamnet, trong số các bị can có bà Lê Thị Ngọc Mỹ, chủ tiệm vàng Kim Lý; bà Trần Tiễn Như Nghi, chủ tiệm vàng Ngọc Tâm; bà Hoàng Thị Thanh Nga, chủ tiệm vàng Ngọc Châu Âu cùng một nhân viên kiểm định thuộc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (PNJ-LAB). Theo cơ quan điều tra, các đối tượng bị xác định là mắt xích trong đường dây buôn lậu hơn 30.000 viên kim cương xuyên quốc gia, với tổng giá trị trên 1.500 tỷ đồng.

Các bị can bị khởi tố về tội "Buôn lậu"

Trước đó, trong một bài phỏng vấn hồi cuối tháng 5 của báo Người Lao động, bà Lê Thị Ngọc Mỹ từng thẳng thắn nói về quan điểm kinh doanh trước những ồn ào trên MXH. Về tin đồn tiệm vàng không thu mua kim cương và thu mua kim cương với giá 50%, bà Mỹ khẳng định tiệm vàng vẫn hoạt động bình thường và không bị ảnh hưởng bởi những thông tin lan truyền trên mạng. Bà cho rằng trên mạng có người thương cũng có người ghét, quan trọng là khách hàng luôn đồng hành và ủng hộ tiệm vàng Kim Lý.

Bà Lê Thị Ngọc Mỹ (chủ tiệm vàng Kim Lý)

Đối với thông tin cho rằng tiệm vàng viết giấy hẹn khi khách mang kim cương đến bán, bà giải thích việc này phụ thuộc vào từng món hàng và giá trị giao dịch. Theo bà Mỹ, tùy số tiền mà có thể thu mua liền hoặc viết giấy hẹn khoảng 1 tuần hoặc 10 ngày theo hóa đơn, đồng thời bà cũng cam kết tiệm vàng không có vấn đề gì bất thường.

Đặc biệt, trước nghi vấn tiệm vàng bán kim cương không đúng mã số hoặc chất lượng, bà Ngọc Mỹ từng có phát ngôn được chia sẻ rộng rãi rằng: "Mình làm đúng thì không có gì phải sợ. Khi khách hàng nghi ngờ thì có thể tự đi kiểm định ở những cơ quan có chức năng, thẩm quyền kiểm định kim cương". Bà cũng cho biết nếu khách tự mang sản phẩm đi kiểm định, tiệm sẽ hoàn lại chi phí kiểm định khi xuất trình hóa đơn.

Về tin đồn tiệm vàng chỉ thu mua lại kim cương với giá 50%, bà bác bỏ và khẳng định đây là thông tin sai sự thật. Chủ tiệm vàng Kim Lý thông tin rằng nếu có hoá đơn, chứng từ khi mua hàng từ Kim Lý, không có chuyện thu lại với giá 50%. Nếu có, tiệm vàng hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Trong cùng cuộc phỏng vấn, bà cũng cho biết tiệm vàng Kim Lý đã kinh doanh từ năm 1983 tại chợ An Đông và đây là lần đầu tiên cơ sở gặp phải làn sóng tin đồn lớn trên mạng xã hội. Khi được hỏi có trình báo cơ quan chức năng hay không, bà cho biết chưa thực hiện vì hoạt động kinh doanh vẫn diễn ra bình thường.

Đến ngày 14/7, diễn biến vụ án đã bước sang giai đoạn mới khi cơ quan điều tra khởi tố thêm nhiều bị can, trong đó có chủ tiệm vàng Kim Lý. Vụ án hiện vẫn đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Diễm Tú

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn