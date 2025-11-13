‘Sếp’ Mailisa: Thà cho nhau tiền tỷ không tiếc nhưng nếu bị lừa dối thì một nghìn cũng không được bởi đó là danh dự

Được quan tâm nhất hiện tại chính là livestream sao kê của Phạm Thoại, liên quan đến ồn ào kêu gọi từ thiện ủng hộ cho bé Bắp. Vụ việc đang nhận được sự quan tâm từ dư luận. Cách đây ít phút, bà Phan Thị Mai, được biết đến với biệt danh "bà trùm" thẩm mỹ viện đã chính thức lên tiếng bày tỏ quan điểm.

Bà Mai cho biết, vợ chồng bà đã ủng hộ 100 triệu đồng để giúp bé Bắp chữa bệnh, đồng thời kêu gọi nhân viên cùng chung tay đóng góp. Hành động này xuất phát từ tâm, với hy vọng có thể góp phần giúp đỡ gia đình bé vượt qua giai đoạn khó khăn. Lần kêu gọi thiện nguyện này thực chất do mẹ bé Bắp và TikToker Phạm Thoại khởi xướng, thu hút sự quan tâm và hỗ trợ của đông đảo mạnh thường quân trên khắp cả nước.

Điều đó một lần nữa chứng minh tấm lòng nhân ái của người Việt Nam, với tinh thần "tương thân tương ái", "lá lành đùm lá rách", cùng nhau góp sức để tạo nên điều kỳ diệu. Số tiền quyên góp thậm chí đã lên tới gần 14 tỷ đồng chỉ tính riêng tài khoản của Phạm Thoại, chưa kể tài khoản của mẹ bé Bắp.

Vợ chồng bà Mai có kinh nghiệm làm thiện nguyện suốt 27 năm, chưa bao giờ kêu gọi cá nhân hay tổ chức nào Riêng năm 2024, bà Mai đã chi hơn 100 tỷ đồng tiền túi để làm thiện nguyện với múc đích: Làm đẹp cho người, làm đẹp cho đời; Chia sẻ yêu thương đến những mảnh đời kém may mắn. Thế nhưng, lần này, bà nhận thấy có quá nhiều dấu hiệu bất thường nên quyết định lên tiếng.

Những phát ngôn lệch chuẩn - Sự xúc phạm đến mạnh thường quân



Khi mẹ bé Bắp phát ngôn: “Sao kê để làm gì? Sao kê để lấy giấy à? Nhiều người vô tri muốn bệnh như bé Bắp để được hỗ trợ mà không được!” khiến CĐM dậy sóng. Bà Mai cho rằng, phát ngôn lệch chuẩn như vậy đã gây tổn thương đến các mạnh thường quân, nhưng bà vẫn cho rằng có thể do áp lực và lo lắng cho con nên mẹ bé Bắp nói như vậy.



Khi Phạm Thoại lên kêu gọi đợt 2 và không được ủng hộ như trước, nam TikToker phát ngôn: “Em không nghĩ mọi người trên đây lại độc ác như vậy. Sau này, nếu con mọi người gặp chuyện gì, người ta cũng sẽ giúp nửa đường rồi buông bỏ như thế này là tạo nghiệp". Lúc này, CĐM thực sự phẫn nộ. Họ cho rằng đây là lời trách móc thiếu sự biết ơn, khiến những người đã đóng góp cảm thấy bị xúc phạm.



Sự khuất tất trong sao kê - Câu hỏi chưa có lời giải đáp



Trước những nghi vấn từ CĐM về việc số tiền quyên góp có thể đã không được sử dụng đúng mục đích, TikToker Phạm Thoại đã tổ chức một buổi livestream công khai sao kê. "Nhưng thay vì một bản sao kê minh bạch, buổi livestream lại trở thành một trò hề", bà Mai đánh giá.



Sếp Mailisa chỉ ra hàng loạt các dấu hiệu bất thường:



- Phạm Thoại chỉ công bố danh sách các khoản tiền chuyển qua tài khoản trung gian như “anh bán dép”, “bé Huyền”, “bé Trân”… làm cho dòng tiền đi lòng vòng.



- Không có chứng từ xác nhận số tiền từ thiện được chuyển thẳng đến bệnh viện.



- Giấy tờ đưa ra không có dấu mộc từ bệnh viện Singapore.



- Thậm chí, livestream còn đi chệch hướng với những câu hỏi như: "Chị Hòa có làm răng sứ không?", "Chị có dùng iPhone 15 hay iPhone 16?".



Bà Mai cho rằng, một bản sao kê minh bạch thực chất rất đơn giản, gồm: Tổng hợp số tiền đã nhận vào tài khoản từ các mạnh thường quân; Liệt kê tất cả số tiền đã chi ra; Cung cấp bằng chứng rõ ràng về các khoản thanh toán viện phí, không thông qua trung gian.

Và bà Mai đặt ra hàng loạt câu hỏi:



1. Tại sao Phạm Thoại không chuyển tiền trực tiếp cho bệnh viện, mà phải qua trung gian? Theo như giải trình của Phạm Thoại là thẻ không chuyển được quốc tế nhưng trên thực tế nam TikToker đã chuyển một hóa đơn từ tài khoản của mình qua bệnh viện. Tại sao lại đưa đồng tiền đi lòng vòng qua trung gian.



"Mai từng đưa ông xã Hoàng Kim Khánh sang Singapore mổ chân hàng chục ngày dùng thẻ visa Việt Nam của chính mình và thanh toán viện phí hoàn toàn bình thường. Vậy tại sao Phạm Thoại lại không làm vậy?", bà Mai bày tỏ.



2. Số tiền quyên góp khoảng 14 tỷ đồng, nhưng các hóa đơn thanh toán bị che số chứng từ – nghi ngờ có dấu hiệu chỉnh sửa photoshop. Bởi vì dãy số mã chứng từ giống như mỗi con người chúng ta đều có một dãy số căn cước riêng? Tại sao lại phải che?



3. Ngày 18/2/2025, tài khoản của Phạm Thoại chuyển hơn 5 tỷ đồng cho Ngọc Trân, nhưng đến 25/2/2025 thì có hóa đơn bệnh viện. Tại sao lại có sự chênh lệch về thời gian như vậy? Đây là một số tiền rất lớn mà lại giữ lại trong một thời gian rất là dài thể hiện Phạm Thoại không có trách nhiệm với số tiền của mạnh thường quân đã chuyển cho mình.



4. Hóa đơn bệnh viện cho thấy số tiền dư ra 258.719 đô Sing (hơn 4 tỷ đồng) – Tại sao lại dư ra số tiền lớn như vậy, nghi ngờ phải chăng khi CĐM kêu gọi sao kê, Phạm Thoại đã cố tình chuyển dư ra số tiền để hợp thức hóa chứng minh cho CĐM là bản thân minh bạch trong ngày sao kê 26/2/2025?



Không im lặng trước sự bất minh



Khi thấy những dấu hiệu bất thường, bà Mai đã lên livestream và đưa ra đề nghị: Sẵn sàng tài trợ toàn bộ chi phí thuê công chứng viên để sao kê minh bạch; Nếu mẹ bé Bắp đang bận, Mai sẽ thuê một công chứng viên sang tận Singapore để công chứng việc mẹ bé Bắp ủy quyền cho người nhà hoặc là bà Mai đi sao kê tất cả số tài khoản; Hứa sẽ hỗ trợ thêm 3 tỷ đồng cho bé Bắp tiếp tục chữa trị, nếu mẹ bé bắp và Phạm Thoại sao kê minh bạch trong vòng 10 ngày kể từ ngày 25/2/2025.



"Bà trùm" thẩm mỹ tiếp tục cho biết: "Nhưng đáp lại thiện chí đó là một làn sóng công kích, khi Mai livestream thì những bình luận seeding nổi lên trên màn hình liên tục như: 'Dồn mẹ bé Bắp đi tù', '100 triệu đồng thì có gì đâu, thích thì trả lại', 'Mai đang câu view',... Mai nhận ra có một ekip truyền thông đứng sau, cố tình đánh tráo khái niệm và điều hướng dư luận.



Lúc này Mai nhớ đến lời Phật dạy là 'Từ bi phải có trí tuệ'. Mình là con người biết đúng biết sai... Chẳng qua chỉ vì lòng từ bi hỉ xả mà mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng càng cho qua thì các bạn ấy càng làm càn nên bắt buộc Mai phải dũng cảm lên tiếng, nói lên tiếng lòng của mình và các mạnh thường quân".



Bà Mai còn chia sẻ, ê kíp cần sao kê, nếu lỡ làm sai hãy nhận, cúi đầu xin lỗi mạnh thường quân và CĐM. Bà hoàn toàn có thể viết đơn nhờ pháp luật vào cuộc vì bà và nhiều nhân viên của Mailisa đều chuyển tiền vào trong số tài khoản của Thu Hòa và Phạm Thoại. Nhưng hiện tại, bà vẫn chưa làm vì muốn cho các bạn cơ hội.



"Thà cho nhau tiền tỷ không tiếc nhưng nếu bị lừa dối thì một nghìn cũng không được bởi đó là danh dự của tất cả các mạnh thường quân và CĐM", bà Mai nhấn mạnh.

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn