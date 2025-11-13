Thẩm mỹ viện Mailisa: "Cỗ máy in tiền" khiến thị trường choáng váng vì tốc độ nhanh hơn cả "sinh lời tự động"

Sáng 13/11, nhiều cán bộ, chiến sĩ công an xuất hiện tại thẩm mỹ viện Mailisa có trụ sở trên đường Ngô Quyền, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Theo ghi nhận của PV Dân Trí, phía trước trụ sở thẩm mỹ viện này xuất hiện ô tô biển số xanh, gắn còi ưu tiên và có 2 chiến sĩ Cảnh sát Cơ động đứng bên ngoài. Bên trong trụ sở, lực lượng cảnh sát đang làm việc với một số người.

Vợ chồng bà chủ thương hiệu Mailisa

Vụ việc thu hút nhiều người dân hiếu kỳ theo dõi từ xa bởi thẩm mỹ viện Mailisa vốn rất nổi tiếng tại thị trường làm đẹp Việt Nam, khi vợ chồng chủ thương hiệu này luôn xây dựng hình ảnh hào nhoáng và giàu lòng trắc ẩn trên mạng xã hội.

Theo thông tin từ website chính thức của Mailisa, sau 26 năm hoạt động, thương hiệu này đã phát triển mạnh mẽ với hơn 17 chi nhánh trên toàn quốc, cung cấp nhiều dịch vụ như phun màu thẩm mỹ, điều trị da, phẫu thuật thẩm mỹ và đào tạo.

Chính sự bùng nổ tài chính một cách nhanh chóng đã khiến dư luận không khỏi đặt câu hỏi: Mô hình làm đẹp này đang vận hành theo cách nào?

Giàu như bà chủ Mailisa

Bà chủ của thẩm mỹ viện Mailisa là Phan Thị Mai (còn được biết đến với biệt danh Mailisa) là nhân vật có tiếng tăm trong lĩnh vực thẩm mỹ, làm đẹp và là người sáng lập, điều hành chuỗi thẩm mỹ viện cùng tên.

Kinh doanh lâu năm, Mailisa cũng là một trong những doanh nhân được đánh giá sở hữu khối tài sản đồ sộ. Chưa kể, chồng bà là ông Hoàng Kim Khánh, cũng được biết là đại gia sở hữu dàn siêu xe “khủng”. Cuộc sống giàu có của gia đình nữ doanh nhân luôn khiến nhiều người trầm trồ, ngưỡng mộ.

Tháng 9/2024, vợ chồng Mailisa khiến cộng đồng mạng được phen trầm trồ thán phục khi khánh thành biệt phủ "khủng" rộng hơn 4.000m2 tọa lạc tại quận 12 (TP.HCM). Chia sẻ trên mạng xã hội, bà Mai cho biết công trình mất 2 năm để thiết kế, thời gian xây dựng gần 5 năm. Tổng thời gian hoàn thiện căn biệt phủ là hơn 6 năm.

Biệt thự rộng 4.000m2 của hai vợ chồng Mailisa

Đây không phải là cơ ngơi đầu tiên của doanh nhân này. Theo đó, bà chủ thẩm mỹ viện còn sở hữu nhiều bất động sản, nhà cửa, lâu đài nguy nga tại nhiều địa phương khác.

Tháng 3/2025, bà Mai gây chú ý với dàn siêu xe chạy trên đường Nguyễn Văn Linh (Đà Nẵng) lên tới hơn 200 tỷ đồng, trong đó nhiều mẫu xe thuộc diện hàng hiếm tại Việt Nam.

Một số mẫu xe nổi bật trong đó là Ferrari SF90 Stradale (giá lăn bánh trên 40 tỷ đồng), Lamborghini Aventador S (ước tính 45 tỷ đồng), McLaren Senna (hơn 30 tỷ đồng), Ferrari 488 Pista Spider (hơn 40 tỷ đồng), Aston Martin Vantage (khoảng 15 tỷ đồng)...

Tháng 8/2024, trên trang cá nhân có tick xanh, bà Mailisa bật mí có khoảng 40 chiếc xe với rất nhiều loại từ siêu xe đến siêu sang. Để vận hành một lượng siêu xe nhiều như vậy thì lượng tài xế và giúp việc của Mailisa số lượng lên đến 40-50 người.

Để vận hành cả một hệ thống siêu xe thì không chỉ đơn giản có tiền là mua được. Muốn sở hữu một chiếc siêu xe hàng độc rất khó bởi muốn nhập về Việt Nam phải đặt hàng rất lâu, có những chiếc lên tới vài năm.

Vợ chồng Mailisa bên dàn siêu xe trăm tỷ

Chuỗi hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa

Vợ chồng doanh nhân Phan Thị Mai và Hoàng Kim Khánh là chủ sở hữu của chuỗi hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa. Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dịch vụ Mailisa, được thành lập vào ngày 17/7/2018, là đơn vị đứng sau chuỗi hệ thống thẩm mỹ viện này. Ông Hoàng Kim Khánh hiện là người đại diện pháp luật của công ty, vốn đăng ký ngành nghề kinh doanh chính là cắt tóc, làm đầu, gội đầu, và dịch vụ chăm sóc da mặt (ngoại trừ các hoạt động gây chảy máu).

Với vốn điều lệ chỉ 15 tỷ đồng, do ông Hoàng Kim Khánh góp 100% và giữ vai trò người đại diện pháp luật, công ty này đã cho thấy tốc độ tăng trưởng tài chính đáng kinh ngạc.

Ngay trong năm đầu hoạt động, Mailisa chưa phát sinh doanh thu và lỗ gần 900 triệu đồng – mức lỗ khởi sự thường thấy. Nhưng từ năm 2019 trở đi, công ty ghi nhận chuỗi tăng trưởng liên tục, báo Nhà báo & Công luận đưa tin.

Cụ thể, năm 2019, ngay sau khi giai đoạn khởi sự, Mailisa đã có doanh thu đạt 62 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 26 tỷ đồng, tương đương biên lợi nhuận ròng trên 41%.

Đến năm 2020, doanh thu tăng vọt lên 158 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 90 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần năm trước.

Còn năm 2021, doanh thu nhích nhẹ lên 165 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận ròng giảm xuống 75 tỷ đồng, nhiều khả năng do chi phí mở rộng tăng cao.

Nhưng đến năm 2023, Mailisa đạt doanh thu 215 tỷ đồng, lãi ròng 98 tỷ đồng, xác lập biên lợi nhuận sau thuế 45,6% – mức sinh lời hiếm thấy kể cả với các doanh nghiệp ngành hóa chất, logistics hay công nghệ.

Tính đến cuối năm 2023, tổng tài sản của Mailisa đạt 234 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu đạt 140 tỷ đồng, tăng gần 10 lần so với mức vốn góp ban đầu. Phần còn lại là nợ phải trả 94 tỷ đồng, chiếm khoảng 40% tổng nguồn vốn.

Điểm đáng chú ý là phần lớn khoản nợ này chỉ phát sinh trong vòng 3 năm trở lại đây, đồng thời đi kèm với quá trình mở rộng quy mô hệ thống thẩm mỹ viện ra nhiều thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ...

Với tỷ suất sinh lời cao, tăng trưởng ổn định qua nhiều năm và quy mô tài sản vượt xa vốn điều lệ ban đầu, Mailisa đang trở thành một trong những trường hợp hiếm về hiệu quả tài chính trong ngành dịch vụ làm đẹp – lĩnh vực vốn thường bị đánh giá thấp về khả năng tích lũy giá trị đầu tư.

Song trước đó, Mailisa không phải chưa từng "dính phốt". Vào đầu năm 2023, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM đã công bố danh sách xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khám chữa bệnh từ ngày 3/1/2023 đến 6/1/2023.

Trong danh sách này, Công ty TNHH Mailisa, có địa chỉ tại số 86+88+92 đường Huỳnh Văn Bánh, Phường 15, quận Phú Nhuận, TP.HCM, đã bị xử phạt 160 triệu đồng với hai hành vi vi phạm: cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động và quảng cáo dịch vụ khám chữa bệnh khi chưa được cấp phép.

Theo thông báo từ Thanh tra Sở Y tế TP.HCM, hoạt động khám chữa bệnh trong lĩnh vực chăm sóc da của Công ty TNHH Mailisa đã bị đình chỉ trong vòng 18 tháng; đồng thời, công ty này buộc phải tháo gỡ, dỡ bỏ các quảng cáo liên quan đến dịch vụ khám chữa bệnh chưa được cấp phép. Thanh tra cũng đã xử phạt hai nhân viên của thẩm mỹ viện Mailisa là Lê Bảo Trân và Lê Văn Đức vì hành vi khám chữa bệnh khi chưa có chứng chỉ hành nghề.

Tác giả: Nguyễn Phượng (Tổng hợp)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn