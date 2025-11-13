Hơn 100 cán bộ chiến sĩ công an có mặt tại biệt phủ của "bà trùm thẩm mỹ" Mailisa ở TP.HCM

Chiều 13/11, Công an vẫn đang làm việc tại biệt phủ của bà chủ thẩm mỹ viện Mailisa ở khu dân cư Thới An, quận 12 cũ, TPHCM.

Theo ghi nhận, biệt phủ nằm trong khu dân cư yên tĩnh. Từ sáng, nhiều xe chở công an đến khu vực này. Cảnh sát cơ động, bảo vệ dân phố phong tỏa xung quanh biệt phủ, giữ an ninh trật tự để công an có nghiệp vụ vào bên trong làm việc.

Người dân cho biết, căn biệt phủ này rộng hàng nghìn mét vuông, vợ chồng bà Phan Thị Mai (chủ thẩm mỹ Mailisa) thường xuyên xuất hiện tại đây; công an xuất hiện khoảng 8h cùng ngày, đến đầu giờ chiều vẫn còn làm việc.

Trước đó, sáng cùng ngày, công an đã có mặt ở nhiều hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa ở nhiều tỉnh thành trong cả nước.

Hình ảnh ghi nhận phía bên ngoài biệt phủ

Thẩm mỹ viện Mailisa được biết đến rộng rãi với các dịch vụ chăm sóc da, điều trị nám, tàn nhang và phun xăm thẩm mỹ, Mailisa từng là một trong những thương hiệu thẩm mỹ có lượng khách hàng lớn tại Việt Nam. Tuy nhiên, thời gian gần đây, thẩm mỹ viện vướng nhiều sai phạm trong hoạt động hành nghề, bao gồm việc cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh khi chưa có giấy phép và quảng cáo dịch vụ vượt phạm vi được cấp phép.

Tháng 1/2024, Sở Y tế TPHCM đã ra quyết định xử phạt Công ty TNHH Mailisa số tiền 160 triệu đồng và đình chỉ hoạt động trong 18 tháng đối với lĩnh vực chăm sóc da. Sau đó, cơ sở đã tạm ngưng hoạt động để khắc phục và hoàn thiện hồ sơ pháp lý. Với quy mô đầu tư lớn và thương hiệu từng có sức ảnh hưởng mạnh trong ngành làm đẹp, trường hợp của Mailisa là một ví dụ điển hình về yêu cầu siết chặt quản lý hoạt động thẩm mỹ, bảo đảm tuân thủ quy định y tế và quyền lợi của khách hàng.

Ngày 25/4/2023, Sở Y tế Bình Dương cũ cũng đã từng ra văn bản xử phạt Công ty TNHH MTV Mailisa cũng với hành vi sử dụng thiết bị can thiệp vào cơ thể người (chiếu tia) làm thay đổi màu sắc da ở một cơ sở trên địa bàn.

Tác giả: Minh Tuệ

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn