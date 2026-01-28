Sedan hạng B mất dần sức hút, doanh số giảm dần

Theo số liệu thống kê từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và TC Motor, tổng doanh số phân khúc Sedan hạng B trong năm 2025 đạt khoảng 38.939 xe, giảm khoảng 16% so với 2024.

Nhiều mẫu xe “ăn khách” trước đây như Honda City, Toyota Vios, Hyundai Accent... cũng không nằm ngoài bối cảnh sụt giảm doanh số, một vài mẫu ổn định hơn chút thì doanh số cũng biến động mạnh qua các tháng. Chỉ xét riêng trong tháng 8/2025, doanh số toàn phân khúc còn giảm tới 24,1% so với tháng trước và giảm 12% so với cùng kỳ năm 2024.

Theo chiều hướng đi xuống như vậy cho thấy phân khúc này đang dần mất sức hút với khách Việt dù các chương trình giảm giá liên tục được đưa ra. Những cái tên được nhiều khách hàng biết đến như Toyota Vios, Hyundai Accent gần như có ưu đãi quanh năm, với mức hỗ trợ cao nhất lên tới 100% lệ phí trước bạ, giúp khách Việt tiết kiệm hàng chục triệu đồng, nhưng cũng không giữ được vị thế, doanh số kém khởi sắc.

Năm 2025, Hyundai Accent bán được hơn 7.000 xe

Hyundai Accent ghi nhận doanh số giảm mạnh nhất phân khúc, lên tới 47,6%, chỉ đạt 7.088 chiếc trong năm 2025. Thậm chí có những tháng trong năm 2025, sức tiêu thụ của Accent còn thấp hơn nhiều so Mazda2.

Toyota Vios vẫn là sản phẩm bán chạy nhất phân khúc Sedan hạng B nhưng cũng không tránh khỏi su thế thị trường, doanh số giảm 5,5% so với năm 2024. So với City hay Accent, Toyota Vios thiếu nâng cấp về thiết kế và trang bị, nhưng vẫn “bám” khách nhờ thường xuyên có ưu đãi lên tới 100% lệ phí trước bạ, đặc biệt trong nửa cuối năm 2025.

Như vậy, phân khúc này không chỉ giảm so với năm trước, mà còn có xu hướng “chững lại” hoặc đi ngang một đoạn dài dù thường xuyên có những chương trình ưu đãi giảm gía sôi động nhất, nhì thị trường.

Theo phân tích của giới chuyên gia, nguyên nhân cơ bản khiến Sedan hạng B giảm giá quanh năm nhưng vẫn khó bán xuất phát từ nhiều yếu tố. Nguyên nhân quan trọng nhất là khách Việt ngày càng chuộng xe gầm cao như SUV/CUV, MPV thay vì Sedan truyền thống, với những tài xế là nữ có dáng người tầm trung hoặc nhỏ nhắn sẽ thích lái các dòng xe gầm cao có tầm nhìn bao quát hơn là những dòng sedan

Vios từng là mẫu xe bán chạy nhất thị trường nhiều năm nhưng trước sự thay đổi xu hướng, doanh số cũng không máy khả quan.

Xe gầm cao, SUV nhỏ (B-SUV) và Crossover được ưa chuộng hơn vì tính linh hoạt, đa dụng, khoảng sáng gầm cao phù hợp đường xá Việt Nam và tầm lái “thích ứng” hơn với nhiều loại địa hình. Việc giảm giá quanh năm đối với phân khúc Sedan hạng B giúp giảm tồn kho, nhưng không đủ thay đổi tâm lý và ưu tiên của khách hàng trong bối cảnh SUV/CUV và xe điện đang dần tăng trưởng.

Nguyên nhân thứ hai là do sự canh tranh khốc liệt về giá so với các mẫu xe của phân khúc khác trong cùng mức kinh phí để có thể lăn bánh một chiếc như vậy. Nhiều mẫu B-SUV hiện có mức giá cạnh tranh, thậm chí thấp hơn một số Sedan hạng B sau khuyến mại. Một số xe điện mới (như VF 3 / VF 5) hiện nay cũng thu hút khách bởi chi phí vận hành thấp hơn.

Xét thấy dòng SUV/CUV vẫn tiếp tục chiếm ưu thế nhờ nhu cầu gia đình, đa dụng, nếu Sedan hạng B không có đổi mới sản phẩm thực chất như bổ sung công nghệ, nâng cấp an toàn, cải thiện hiệu quả vận hành và tăng khả năng cạnh tranh về giá thì sẽ khó hồi phục mạnh.

Tác giả: Tuệ Minh

Nguồn tin: Báo VOV