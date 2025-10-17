Mercedes-Benz E 200 Exclusive - sedan hạng sang giá gần 2,6 tỷ đồng

Hàng ghế trước của xe có nhớ vị trí, thông gió và làm mát. Tựa lưng hàng ghế thứ hai gập được. Mercedes-Benz E 200 Exclusive còn có đèn viền trang trí nội thất 64 màu tùy chỉnh, điều hòa không khí tự động 2 vùng Thermatic cùng với hệ thống lọc không khí và bụi bẩn.