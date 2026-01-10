Cherry hơn 4 triệu đồng/quả có gì đặc biệt?

Theo hãng tin Kyodo News, những quả anh đào (cherry) "Sato Nishiki" cao cấp từ tỉnh Yamagata, phía đông bắc Nhật Bản, đã xác lập kỷ lục mới tại các phiên đấu giá đầu tiên trong năm 2026 vào ngày 5/1.

Cụ thể, tại thủ đô Tokyo, một thùng anh đào đã được chốt với mức giá 1,8 triệu yên Nhật (11.500 USD hay hơn 300 triệu đồng), tương đương hơn 26.000 yên (tương đương hơn 4,3 triệu đồng/quả).

Tại một phiên đấu giá khác ở thành phố Tendo (tỉnh Yamagata), một hộp gồm 68 trái cũng được bán với giá kỷ lục 1,55 triệu yen (hơn 9.900 USD hay hơn 259 triệu đồng).

Những quả anh đào Sato Nishiki thượng hạng được bán với giá 1,55 triệu yên mỗi thùng tại phiên đấu giá đầu tiên trong năm ở Tendo, tỉnh Yamagata, ngày 5/1. Hình ảnh: Kyodo

Thông thường, mùa anh đào tại Nhật Bản vào vụ cao điểm là đầu mùa hè (khoảng từ tháng 6 đến tháng 8). Tuy nhiên, các nhà vườn tại tỉnh Yamagata đã áp dụng phương pháp canh tác "siêu ép trái" để thu hoạch sớm vào dịp đầu năm. Trong đó, các cây giống được làm lạnh để mô phỏng nhiệt độ mùa đông, sau đó được trồng và chăm sóc trong nhà kính để kích thích ra hoa, kết trái sớm hơn tự nhiên. Nhờ vậy, những quả anh đào đầu mùa với chất lượng đồng đều, màu sắc đẹp và độ ngọt cao có thể xuất hiện ngay từ tháng 1.

Ông Kenichi Mannen, Phó giám đốc Kinh doanh của JA Tendo Foods, đơn vị trả giá cao nhất tại phiên đấu giá ở Tendo, cho biết năm nay, việc sản xuất gặp nhiều khó khăn do thời tiết bất ổn nhưng công ty vẫn nỗ lực để mang đến những sản phẩm làm hài lòng khách hàng.

Công ty JA Tendo Foods dự kiến bán trực tuyến số anh đào vừa được đấu giá thành công.

Sở hữu màu đỏ ruby đậm, bắt mắt, hương vị cân bằng giữa ngọt và chua, anh đào Sato Nishiki trở thành đặc sản trứ danh của tỉnh Yamagata, cũng như là loại trái cây thượng hạng của nước Nhật.

Trong khi ở các quốc gia khác như Mỹ, Úc, Canada, mùa thu hoạch cherry sẽ cho ra rất nhiều sản lượng, thì tại Nhật Bản, lượng cherry rất thấp và sản lượng không quá nhiều.

Số lượng quả cherry tại đây là cực kỳ quý hiếm. Mỗi cây cho ra một số lượng quả nhất định. Do vậy, giá cherry Nhật Bản đắt hơn rất nhiều so với cherry thông thường.

Tại Nhật Bản, "trái cây cao cấp" không còn xa lạ với người dân. Nếu các loại trái cây thông thường được bán tại các siêu thị, phân khúc cao cấp sẽ được trưng bày trong các cửa hàng chuyên biệt.

Với kỹ thuật canh tác phức tạp, những loại trái cây cao cấp thường có mức giá rất cao, được người Nhật lựa chọn làm quà tặng trong các dịp đặc biệt.

