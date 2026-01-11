Lắp 3 camera AI giám sát tại cây cầu thường xuyên có người tự tử

Chiều 11-1, ông Nguyễn Thế Hậu, Chủ tịch UBND xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk, cho biết sau thời gian nghiên cứu, địa phương đang tiến hành lắp đặt 3 camera AI tại khu vực cầu Sêrêpốk (ranh giới giữa tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Lâm Đồng).

Lắp đặt 3 camera AI tại khu vực cầu Sêrêpốk

Theo ông Hậu, hiện đã lắp đặt xong 2/3 camera AI. Các camera này sẽ truyền dữ liệu trực tiếp về Công an xã Hòa Phú để theo dõi, giám sát.

"Các camera AI sẽ phân tích các tình huống bất thường như tai nạn giao thông, đậu xe trên cầu hoặc có người lên cầu có ý định tự tử… rồi truyền cảnh báo về lực lượng công an. Từ đó, kịp thời phát hiện, xử lý các tình huống bất thường, phòng ngừa những sự việc đáng tiếc có thể xảy ra" - ông Hậu thông tin.

Liên quan đến cầu Sêrêpốk, chiều cùng ngày, lực lượng Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đắk Lắk vẫn đang tổ chức tìm kiếm anh V.T.T.T (SN 2007; ngụ xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk).

Trước đó, chiều 10-1, người dân phát hiện chiếc xe máy cùng tư trang cá nhân của anh T. để trên cầu Sêrêpốk nên trình báo cơ quan chức năng.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, thời gian qua, tại cầu Sêrêpốk liên tiếp xảy ra các vụ tự tử nên cộng đồng mạng đề xuất lắp camera an ninh để giám sát, hỗ trợ lực lượng chức năng trong việc tìm kiếm các nạn nhân.

Tác giả: Cao Nguyên

Nguồn tin: Báo Người lao động